Rescataron 41 aves silvestres que estaban en cautiverio ilegal en Albardón

Ya en el interior del inmueble, los efectivos constataron la presencia de un total de 41 aves silvestres de distintas especies protegidas, además de una importante cantidad de jaulas, una jaula de madera y elementos tipo tramperos, utilizados para la captura y tenencia de animales.

image

Entre las aves secuestradas se encontraban cinco reinas moras, cinco cardenales rojos, cinco cardenales amarillos, seis rey del bosque, cuatro benteveos, cinco tiapiche, tres chamuscín, dos jilgueros negros, dos yal, un cardiuco, un jilguero español, un jilguero cabeza negra y una corbatita.

Por disposición del juzgado interviniente, se procedió al secuestro formal de todas las aves en el marco de una infracción al artículo 206 de la Ley 941-R, que protege la fauna silvestre y prohíbe su captura, tenencia y comercialización sin la debida autorización.

El propietario del domicilio fue notificado de la infracción y quedó citado a comparecer ante el Juzgado de Paz para regularizar su situación legal. En tanto, las aves quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes, que evaluarán su estado sanitario y definirán su destino final.

Desde la Policía Rural destacaron la importancia de estos procedimientos para combatir el tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre, y remarcaron que la protección de estas especies es una responsabilidad colectiva.