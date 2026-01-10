Rescataron 41 aves silvestres que estaban en cautiverio ilegal en Albardón
Un operativo de la Policía Rural permitió rescatar 41 aves silvestres que estaban en cautiverio en una vivienda de Albardón. El propietario fue notificado por infringir la ley de protección de fauna.
Un operativo policial permitió rescatar 41 aves silvestres que se encontraban en cautiverio ilegal dentro de una vivienda del departamento Albardón, en un procedimiento realizado durante la jornada de este Sábado
La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Unidad de Policía Rural N°2, con base en Albardón, tras una investigación previa que alertó sobre la posible tenencia irregular de fauna protegida. El procedimiento se concretó en una casa ubicada sobre calle Ignacio de la Roza, en el barrio Albardón 1.
Con la autorización correspondiente del Juzgado de Paz del departamento San Martín, el personal policial se presentó en el domicilio y entrevistó a un hombre mayor de edad, identificado como Carlos López, quien reconoció ser el propietario de las aves. Al ser informado sobre el motivo del operativo, permitió el ingreso a la vivienda y manifestó su voluntad de entregar los animales de manera voluntaria.
Ya en el interior del inmueble, los efectivos constataron la presencia de un total de 41 aves silvestres de distintas especies protegidas, además de una importante cantidad de jaulas, una jaula de madera y elementos tipo tramperos, utilizados para la captura y tenencia de animales.
Entre las aves secuestradas se encontraban cinco reinas moras, cinco cardenales rojos, cinco cardenales amarillos, seis rey del bosque, cuatro benteveos, cinco tiapiche, tres chamuscín, dos jilgueros negros, dos yal, un cardiuco, un jilguero español, un jilguero cabeza negra y una corbatita.
Por disposición del juzgado interviniente, se procedió al secuestro formal de todas las aves en el marco de una infracción al artículo 206 de la Ley 941-R, que protege la fauna silvestre y prohíbe su captura, tenencia y comercialización sin la debida autorización.
El propietario del domicilio fue notificado de la infracción y quedó citado a comparecer ante el Juzgado de Paz para regularizar su situación legal. En tanto, las aves quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes, que evaluarán su estado sanitario y definirán su destino final.
Desde la Policía Rural destacaron la importancia de estos procedimientos para combatir el tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre, y remarcaron que la protección de estas especies es una responsabilidad colectiva.