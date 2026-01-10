"
Inhabilitaron a la novia de Iñaki Gutiérrez a sacar su registro hasta 2099

Rolón chocó contra un poste el 8 de enero en Mar de Ajó y tenía 1,89 gramos de alcohol en sangre.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires sancionó a Eugenia Rolón, la influencer libertaria que chocó durante la madrugada del último jueves en Mar de Ajó mientras manejaba alcoholizada. El organismo la inhabilitó para tramitar la licencia de conducir.

Según la información a la que accedió Todo Noticias, se trata de una medida preventiva que tiene vigencia hasta el año 2099. De esta manera, la chica de 23 años no podrá solicitar el permiso emitido por esa jurisdicción y tendrá el antecedente que consta a nivel nacional.

La novia de Iñaki Gutiérrez, conocido militante de La Libertad Avanza, impactó contra un poste ubicado sobre la calle Rivadavia al 420. Previamente, personal policial de la Costa Atlántica y agentes de tránsito advirtió que la joven circulaba con maniobras imprudentes.

Horas después del accidente, se conoció un video que muestra cómo se produjo la colisión. En la grabación, se observa que Rolón giró un "U", se subió a la vereda y chocó de lleno contra el poste de alumbrado. Afortunadamente, no se registraron heridos.

De acuerdo al parte oficial, ella conducía un Honda Fit. El vehículo fue secuestrado en el lugar y quedó incautado junto con las llaves, que permanecen en una dependencia policial. Además, fue demorada tras conocerse el resultado del test de alcoholemia que le practicaron: 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre.

Quién es Eugenia Rolón

Nacida en San Lorenzo, Santa Fe, la joven tiene una presencia activa en redes sociales. Allí se presenta como "cristiana, anticomunista y orgullosamente argentina". Es militante de La Libertad Avanza y, en la actualidad, maneja la cuenta de TikTok del presidente.

En su perfil de X posee más de 200.000 seguidores, en TikTok casi 220 mil y en Instagram supera los trescientos sesenta mil. A los 16 años, comenzó a militar las ideas de la libertad, luego de conocer a Javier Milei en una conferencia que dio en la Universidad Nacional de Rosario.

Durante los primeros meses del gobierno, estuvo a cargo de las redes sociales de Victoria Villaruel, pero, tras la interna política, abandonó ese rol.

Junto a su pareja, se desempeña activamente en la estrategia comunicacional de la administración actual. Ambos se denominan "mielístas de Javier" y cuentan con el apoyo de Karina Milei.

En las últimas elecciones, Eugenia Rolón se postuló como convencional constituyente en su localidad y quedó en tercer lugar, con el 20% de los votos.

