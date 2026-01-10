Inhabilitaron a la novia de Iñaki Gutiérrez a sacar su registro hasta 2099

Horas después del accidente, se conoció un video que muestra cómo se produjo la colisión. En la grabación, se observa que Rolón giró un "U", se subió a la vereda y chocó de lleno contra el poste de alumbrado. Afortunadamente, no se registraron heridos.

De acuerdo al parte oficial, ella conducía un Honda Fit. El vehículo fue secuestrado en el lugar y quedó incautado junto con las llaves, que permanecen en una dependencia policial. Además, fue demorada tras conocerse el resultado del test de alcoholemia que le practicaron: 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre.

Quién es Eugenia Rolón

Nacida en San Lorenzo, Santa Fe, la joven tiene una presencia activa en redes sociales. Allí se presenta como "cristiana, anticomunista y orgullosamente argentina". Es militante de La Libertad Avanza y, en la actualidad, maneja la cuenta de TikTok del presidente.

En su perfil de X posee más de 200.000 seguidores, en TikTok casi 220 mil y en Instagram supera los trescientos sesenta mil. A los 16 años, comenzó a militar las ideas de la libertad, luego de conocer a Javier Milei en una conferencia que dio en la Universidad Nacional de Rosario.

Durante los primeros meses del gobierno, estuvo a cargo de las redes sociales de Victoria Villaruel, pero, tras la interna política, abandonó ese rol.

Junto a su pareja, se desempeña activamente en la estrategia comunicacional de la administración actual. Ambos se denominan "mielístas de Javier" y cuentan con el apoyo de Karina Milei.

En las últimas elecciones, Eugenia Rolón se postuló como convencional constituyente en su localidad y quedó en tercer lugar, con el 20% de los votos.