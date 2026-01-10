Por qué Racing puede tener un fuerte ingreso económico con su refuerzo estrella

El juvenil llegó a Avellaneda a préstamo por un año proveniente del Inter de Milán a préstamo por un año sin cargo ni opción de compra. A simple vista, la falta de una cláusula para adquirirlo definitivamente podría parecer una desventaja, pero la negociación incluyó puntos que equilibran la balanza y hasta juegan a favor del equipo argentino.

El beneficio económico que puede tener Racing con Valentín Carboni

La clave del acuerdo está en lo que se conoce como el "derecho de vidriera". Según informó Racing de Alma, la Academia cobrará 200 mil dólares cada vez que Carboni dispute cuatro partidos de forma consecutiva. Si logra continuidad y se consolida dentro del equipo, la Academia podría sumar una cifra importante sin haber hecho una inversión inicial teniendo el cuenta que el club italiano seguirá pagando su contrato.