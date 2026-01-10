Racing no solo sacudió el mercado con la llegada de Valentín Carboni, sino que además cerró una operación inteligente que no solo apunta a lo futbolístico sino también a lo económico. El extremo e 20 años se convirtió en refuerzo de la Academia en un contexto particular, con un acuerdo que puede dejarle ingresos al club si se cumplen ciertos objetivos.
Por qué Racing puede tener un fuerte ingreso económico con su refuerzo estrella
La llegada de Valentín Carboni fue un bombazo para el fútbol argentino y Racing podría verse muy beneficiado si se cumplen ciertos objetivos. Los detalles.