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Una esquina marcada por los choques ya tiene semáforos funcionando

El cruce, señalado durante años como uno de los puntos más conflictivos del tránsito en Capital, ya cuenta con el nuevo sistema lumínico en funcionamiento. La medida busca ordenar la circulación y reducir los siniestros en una esquina de intenso movimiento.

La esquina de avenida Ignacio de la Roza y Entre Ríos ya tiene semáforos funcionando. La instalación, que había comenzado días atrás como parte de un plan de seguridad vial de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, finalmente quedó habilitada y comenzó a regular el tránsito en uno de los cruces más complicados de la zona.

La puesta en funcionamiento llega después de años en los que ese sector quedó marcado por frenadas bruscas, maniobras riesgosas y numerosos choques, tanto entre vehículos como con motociclistas.

Un cambio esperado en una esquina conflictiva

El nuevo sistema busca ordenar el paso de los vehículos y peatones en una intersección que concentra un importante flujo de tránsito durante buena parte del día.

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La conexión entre Ignacio de la Roza y Entre Ríos genera un movimiento constante entre el microcentro y el sector oeste de la ciudad, lo que convirtió al cruce en uno de los puntos donde vecinos y conductores reclamaban una solución para reducir los riesgos.

La necesidad de intervenir volvió a quedar expuesta hace apenas dos días, cuando un violento choque entre una motocicleta y un automóvil ocurrió justamente en esa esquina. El siniestro movilizó a personal policial y a una ambulancia para asistir a los involucrados y ordenar la circulación.

En ese momento, el nuevo sistema de semáforos ya estaba instalado en el lugar, pero todavía esperaba su habilitación definitiva. Ahora, los equipos ya están operativos y comenzaron a regular el tránsito, dando paso a una nueva etapa para uno de los cruces históricamente más conflictivos de Capital.

La medida forma parte de las acciones impulsadas por el municipio para intervenir en sectores con alta siniestralidad y mejorar las condiciones de circulación para quienes transitan diariamente por la ciudad.

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