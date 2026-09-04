Una esquina marcada por los choques ya tiene semáforos funcionando

La conexión entre Ignacio de la Roza y Entre Ríos genera un movimiento constante entre el microcentro y el sector oeste de la ciudad, lo que convirtió al cruce en uno de los puntos donde vecinos y conductores reclamaban una solución para reducir los riesgos.

La necesidad de intervenir volvió a quedar expuesta hace apenas dos días, cuando un violento choque entre una motocicleta y un automóvil ocurrió justamente en esa esquina. El siniestro movilizó a personal policial y a una ambulancia para asistir a los involucrados y ordenar la circulación.

En ese momento, el nuevo sistema de semáforos ya estaba instalado en el lugar, pero todavía esperaba su habilitación definitiva. Ahora, los equipos ya están operativos y comenzaron a regular el tránsito, dando paso a una nueva etapa para uno de los cruces históricamente más conflictivos de Capital.

La medida forma parte de las acciones impulsadas por el municipio para intervenir en sectores con alta siniestralidad y mejorar las condiciones de circulación para quienes transitan diariamente por la ciudad.