La esquina de avenida Ignacio de la Roza y Entre Ríos ya tiene semáforos funcionando. La instalación, que había comenzado días atrás como parte de un plan de seguridad vial de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, finalmente quedó habilitada y comenzó a regular el tránsito en uno de los cruces más complicados de la zona.
Una esquina marcada por los choques ya tiene semáforos funcionando
El cruce, señalado durante años como uno de los puntos más conflictivos del tránsito en Capital, ya cuenta con el nuevo sistema lumínico en funcionamiento. La medida busca ordenar la circulación y reducir los siniestros en una esquina de intenso movimiento.