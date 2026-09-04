Las operadoras del yacimiento Sea Lion respondieron a las sanciones de Milei

"En relación con los informes aparecidos en los medios de comunicación, entre ellos los vinculados al discurso pronunciado anoche por el presidente de la Argentina, Javier Milei, sobre la postura argentina respecto a las Islas Malvinas y el Proyecto Sea Lion, la Sociedad aclara la siguiente actualización:

La Sociedad opera conforme a licencias petroleras válidas legalmente otorgadas por el Gobierno de las Islas Malvinas, un territorio británico de ultramar con gobierno propio, y con el respaldo total y continuo del Gobierno del Reino Unido. Para más detalles, véanse también las secciones 8.2, 8.13 y 8.15 del Informe Anual 2025 de la Sociedad, publicado el 18 de marzo de 2026 (n.º de referencia 2026-01-023779).

La Sociedad considera que no se prevé que los recientes acontecimientos tengan un impacto significativo en las actividades de desarrollo del Proyecto Sea Lion, incluido el cronograma para la finalización del desarrollo del Proyecto. Para más detalles, véase el Informe del Consejo de Administración incluido en el informe de la Sociedad correspondiente al segundo trimestre de 2026, publicado el 24 de agosto de 2026 (n.º de referencia 2026-01-079056)".

De la nota conjunta se destacan varios elementos de cuidado. Para ambas empresas se trata de un emprendimiento en un "territorio británico de ultramar". En realidad en zonas usurpadas hace casi 200 años y con el daño sobre la proyección sobre el Mar Argentino.

Y en cuanto al marco de respaldo para sus operaciones dice: "Con gobierno propio (por los Kelpers) y con el respaldo total y continuo del Gobierno del Reino Unido".

Tanto para Navitas Petroleum como Rockhopper, las palabras del presidente Milei no han causado ninguna situación de atención. Confían en que el acuerdo no tendrá ninguna circunstancia que lo pueda complicar.