Los Pumas van por Australia, tras la ajustada derrota del finde

El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y que está programado para las 18, se podrá ver a través de ESPN y Disney+ y contará con el arbitraje del neozelandés James Dolman.

Los Pumas están teniendo un muy flojo 2026, que comenzó con una discreta actuación como local en el Nations Championship, donde cayeron con Inglaterra y Escocia, mientras que solo pudieron derrotar a Gales.