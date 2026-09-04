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Los Pumas van por Australia, tras la ajustada derrota del finde

Los dirigidos por Felipe Contepomi vienen de caer 27-21 frente a los Wallabies.

Los Pumas se enfrentarán este sábado con su par de Australia, con el objetivo de recuperarse luego de la derrota sufrida el fin de semana pasado.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y que está programado para las 18, se podrá ver a través de ESPN y Disney+ y contará con el arbitraje del neozelandés James Dolman.

Los Pumas están teniendo un muy flojo 2026, que comenzó con una discreta actuación como local en el Nations Championship, donde cayeron con Inglaterra y Escocia, mientras que solo pudieron derrotar a Gales.

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Unas semanas después, el combinado nacional cayó en un apretado encuentro frente a Sudáfrica, que es el vigente bicampeón del mundo.

La última presentación de Los Pumas fue justamente el sábado pasado, cuando perdieron 27-21 frente a Australia, también conocidos como los Wallabies, en un partido en el que estuvieron muy cerca de concretar la remontada.

Este año es clave para Los Pumas, ya que sirve para comenzar a definir los nombres de los jugadores que irán al Mundial 2027, que se disputará justamente en Australia.

Las alineaciones

  • Los Pumas: 1. Boris Wenger, 2. Ignacio Ruiz, 3. Pedro Delgado, 4. Efraín Elías, 5. Franco Molina, 6. Pablo Matera, 7. Guido Petti, 8. Joaquín Moro, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Nicolás Roger, 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Santiago Carreras. Suplentes: 16. Leonel Oviedo, 17. Rodrigo Martínez, 18. Francisco Moreno, 19. Tomás Lavanini, 20. Juan Martín Scelzo, 21. Facundo Cardozo, 22. Gonzalo Bertranou, 23. Mateo Soler.
  • Wallabies: 1. Angus Bell, 2. Billy Pollard, 3. Taniela Tupou, 4. Josh Canham, 5. Jeremy Williams, 6. Rob Valetini, 7. Fraser McReight, 8. Harry Wilson (C), 9. Ryan Lonergan, 10. Ben Donaldson, 11. Filipo Daugunu, 12. Len Ikitau, 13. Joseph-Aukuso Suaalii, 14. Max Jorgensen, 15. Tom Wright. Suplentes: 16. Josh Nasser, 17. Aidan Ross, 18. Massimo De Lutiis, 19. Lukhan Salakaia-Loto, 20. Charlie Cale, 21. Kalani Thomas, 22. Carter Gordon, 23. Isaac Henry.

FUENTE: Agencia Noticias Argentinas

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