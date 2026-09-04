Salud incorporó una unidad sanitaria para Baldes del Rosario

El Centro de Salud Baldes del Rosario se encuentra bajo la órbita de la Zona Sanitaria II, donde se articula el trabajo con los equipos de atención de la zona.

Autoridades del Ministerio de Salud se trasladaron hasta Valle Fértil para acompañar la presentación y puesta a disposición de la unidad sanitaria, una incorporación que reafirma la decisión del Gobierno de San Juan de acercar respuestas concretas a las comunidades del interior.

Los vecinos agradecieron al Gobernador, Marcelo Orrego y a las autoridades del ministerio de salud por escuchar a los vecinos y dar respuesta de manera ágil a las necesidades de traslado en aquellas situaciones de emergencia o atenciones programadas que requieren mayor respuesta.

Por otro lado, las autoridades destacaron la importancia de contar con este recurso para fortalecer la respuesta en territorio y acompañar las necesidades de los habitantes del Valle del Rosario.

De la actividad participaron el secretario Técnico, Alejandro Navarta; el jefe de Zona Sanitaria II, José Bernal; la directora del Hospital Dr. Alejandro Albarracín, Claudia Gelvez; la jefa de Área Programática, Belén Bacur; Diputado Omar Ortiz e integrantes del equipo de salud y vecinos de la comunidad.

La localidad de Baldes del Rosario forma parte del Proyecto Conector Norte y es de gran importancia turística para el Departamento Valle Fértil, ya que es la más cercana al Parque Provincial Ischigualasto. Se accede por caminos rurales y huellas desde la zona norte de Valle Fértil, cerca de la Ruta Provincial 150.