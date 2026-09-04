La respuesta de Reino Unido a los anuncios de Milei sobre Malvinas

Además, cuestionó la acción de Milei al sostener que sus anuncios “dicen más sobre la política interna de la Argentina que sobre las islas”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, optó también por un mensaje en redes oficiales: “La posición del Reino Unido sobre las Islas Malvinas es inquebrantable”

“Las islas son británicas y seguirán siéndolo porque esa es la posición abrumadora de los isleños”, sentenció.

Ayer, Javier Milei anunció sanciones para las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas y la construcción de una base militar en Tierra del Fuego, al tiempo que lanzó duras críticas al Reino Unido.

El mandatario nacional habló en cadena nacional y detalló que el Gobierno endurecerá las sanciones y penas para compañías que actúen en el archipiélago, las que no podrán trabajar en la Argentina y se expondrán a un juicio en ausencia.

Además, anunció que dispondrá mayores recursos al Ministerio de Defensa a través de un DNU para construir una base naval en Tierra del Fuego.

“Vamos a ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades en comunicación”, indicó en su discurso.