Santilli designó al nuevo presidente del Correo Argentino

Por su parte, el economista Bruno Finiello asumirá como CEO de la entidad.

A lo largo de su carrera, ocupó cargos de alta dirección en compañías como Accenture y Cencosud, y en sociedades del Estado como Aerolíneas Argentinas, con una amplia trayectoria en logística, distribución, transformación operativa y modernización de procesos, se indicó.

El Correo Argentino es una empresa estatal que se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de la Nación.

Es un área clave para la organización de las elecciones, ya que se encarga de repartir las más de 100.000 urnas a lo ancho y largo del país en cada elección nacional.

También, el Correo Argentino está implicado en la distribución de padrones, el armado de cuartos oscuros, la entrega de materiales a las autoridades de mesa y la transmisión de telegramas de escrutinio en todo el territorio nacional.