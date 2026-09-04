Preparan los ríos y diques ante posibles crecidas en el verano

Avance de los trabajos en ríos y diques

En el dique Soldano, en Zonda, se mantienen las tareas de limpieza, remoción de sedimentos y descolmatación para recuperar capacidad hidráulica. Se trata de un punto estratégico, ya que recibe el agua proveniente del río Blanco y permite conducirla hacia el Estero de Zonda.

En el dique Ignacio de la Roza —que cuenta con 24 compuertas— se sigue avanzando para recuperar la mayor cantidad posible de las que permanecen fuera de servicio. Aguas abajo del dique, continúa la evaluación para la limpieza de la vegetación desarrollada dentro del cauce durante años, que ante una creciente importante podría generar obstrucciones.

En el Valle de Ullum, Tulum y Zonda se avanza con las tareas de defensa del río La Ciénaga y el encauzamiento aguas abajo del Puente Blanco, hasta la embocadura del dique Soldano. En el lugar trabajan un topador D8, una cargadora Caterpillar y dos bateas de 20 m³.

Obras de mitigación en la Tercera Zona de Riego: Iglesia, Jáchal, Calingasta y Valle Fértil

El Departamento de Hidráulica también avanza con obras de mitigación en los departamentos cordilleranos que integran la Tercera Zona de Riego. Las intervenciones buscan anticiparse a los posibles efectos de la temporada de deshielo, que este año podría generar un importante volumen de agua debido a la gran acumulación de nieve registrada, y así reducir los riesgos ante eventuales crecidas y desbordes que puedan afectar a la población o la infraestructura.

En Iglesia, se realiza el mantenimiento de las defensas sobre el arroyo Agua Negra con un topador tipo D8, para proteger el canal de riego que se encuentra sobre su margen derecha y lleva el mismo nombre, infraestructura fundamental para el desarrollo socioproductivo de Las Flores, Guañizuil y Rodeo.

En Jáchal, se ejecuta el encauzamiento del río Jáchal con dos frentes de obra simultáneos sobre ambas márgenes —entre La Puntilla y El Portezuelo, a lo largo de unos 10 kilómetros—, que permiten proteger las obras hidráulicas y reforzar la defensa de las zonas pobladas ante posibles crecidas. Estos trabajos se suman a las intervenciones ya realizadas en Gran China, los ríos Araya y Malla, y Los Pajaritos.

En Calingasta, sobre la cabecera del río Los Patos, se trabaja en el mantenimiento de las tomas de los canales San Guillermo y Santa Marta, cuyo reacondicionamiento es fundamental para garantizar el agua destinada al uso agrícola y poblacional en Barreal, además de las tareas de encauzamiento y corrección de márgenes que se vienen desarrollando en el río para mejorar las condiciones de conducción del agua.

En Valle Fértil, la próxima semana comenzarán los trabajos de defensa, principalmente en Villa San Agustín y Astica.

Zonas prioritarias y trabajo conjunto con los municipios

Además de la Tercera Zona de Riego, el trabajo también se concentra en una segunda zona prioritaria integrada por Albardón, Sarmiento, Zonda y Ullum, donde continúan los relevamientos para determinar nuevas obras y necesidades de maquinaria. Se prevé además seguir incorporando progresivamente excavadoras y otros equipos pesados en nuevos puntos prioritarios, entre ellos Huaco y Mogna, junto con colectoras y otros cauces que requieran limpieza o mitigación.

El ministro remarcó además el trabajo articulado con Vialidad Nacional, que dispone de un distrito en cada departamento donde se cuenta con maquinaria y que también funciona como punto de referencia para el sistema de evacuación. "La intención es trabajar en equipo, que trabajemos municipio, gobierno y seguridad en conjunto para lo que viene y para lo mejor de la población", señaló Perea.

En paralelo, el EPRE, Hidráulica y Naturgy continúan el trabajo coordinado que iniciaron para relevar instalaciones eléctricas de alta y extra alta tensión potencialmente expuestas a aluviones, erosión y efectos del deshielo, con el fin de anticipar riesgos y definir medidas preventivas. El Comité, además, sigue articulando con las áreas de Salud, Desarrollo Humano, Seguridad y otras carteras del Gobierno, que trabajan en sus propias líneas de acción para garantizar una respuesta integral y coordinada ante una eventual emergencia.