Más de 12 mil personas se inscribieron para rendir en el Poder Judicial

Un concurso establecido por la Constitución Provincial

El proceso de selección se desarrolla en cumplimiento de lo establecido por el artículo 45 de la Constitución de la Provincia de San Juan, que regula la admisión en el empleo público y establece que el acceso a los cargos técnicos y administrativos está sujeto a la realización de concursos.

Asimismo, la convocatoria se encuentra vinculada con las atribuciones otorgadas a la Corte de Justicia por el artículo 207, inciso 2, de la Constitución Provincial, que establece entre sus facultades la de nombrar, trasladar y remover a los empleados del Poder Judicial.

De esta manera, el concurso constituye el mecanismo previsto para avanzar en la incorporación de aspirantes a cargos técnicos y administrativos, bajo un proceso de selección establecido por las normas constitucionales de la provincia.

La elevada cantidad de inscriptos refleja el interés generado por la convocatoria, mientras el Poder Judicial avanza ahora con la revisión de los registros antes de dar a conocer oficialmente el listado definitivo de postulantes.