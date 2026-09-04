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Más de 12 mil personas se inscribieron para rendir en el Poder Judicial

El plazo de inscripción finalizó este viernes 4 de septiembre al mediodía. El sistema registró 12.293 aspirantes, de los cuales 11.518 corresponden a la Primera Circunscripción Judicial y 775 a la Segunda Circunscripción, que comprende Jáchal e Iglesia.

El Poder Judicial de San Juan informó que este viernes 4 de septiembre, a las 12, finalizó el período de inscripción para el Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial de San Juan 2026, con una importante cantidad de postulantes.

De acuerdo con los datos registrados por el sistema informático, se contabilizaron 12.293 inscriptos en total. Del número global, 11.518 corresponden a la Primera Circunscripción Judicial, mientras que 775 aspirantes se anotaron para la Segunda Circunscripción Judicial, que comprende los departamentos de Jáchal e Iglesia.

Con el cierre de la inscripción, comienza ahora una nueva etapa del proceso. El próximo paso será la verificación de las inscripciones registradas por el sistema informático. Una vez finalizado ese procedimiento, el Poder Judicial procederá a publicar en su página web institucional el listado definitivo de personas inscriptas.

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Un concurso establecido por la Constitución Provincial

El proceso de selección se desarrolla en cumplimiento de lo establecido por el artículo 45 de la Constitución de la Provincia de San Juan, que regula la admisión en el empleo público y establece que el acceso a los cargos técnicos y administrativos está sujeto a la realización de concursos.

Asimismo, la convocatoria se encuentra vinculada con las atribuciones otorgadas a la Corte de Justicia por el artículo 207, inciso 2, de la Constitución Provincial, que establece entre sus facultades la de nombrar, trasladar y remover a los empleados del Poder Judicial.

De esta manera, el concurso constituye el mecanismo previsto para avanzar en la incorporación de aspirantes a cargos técnicos y administrativos, bajo un proceso de selección establecido por las normas constitucionales de la provincia.

La elevada cantidad de inscriptos refleja el interés generado por la convocatoria, mientras el Poder Judicial avanza ahora con la revisión de los registros antes de dar a conocer oficialmente el listado definitivo de postulantes.

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