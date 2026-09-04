El Poder Judicial de San Juan informó que este viernes 4 de septiembre, a las 12, finalizó el período de inscripción para el Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial de San Juan 2026, con una importante cantidad de postulantes.
Más de 12 mil personas se inscribieron para rendir en el Poder Judicial
El plazo de inscripción finalizó este viernes 4 de septiembre al mediodía. El sistema registró 12.293 aspirantes, de los cuales 11.518 corresponden a la Primera Circunscripción Judicial y 775 a la Segunda Circunscripción, que comprende Jáchal e Iglesia.