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Un enólogo mendocino murió tras caer mientras escalaba en Francia

La víctima fatal fue identificada como Gabriel Ansiaume. Estaba junto a un amigo argentino que también cayó, pero sobrevivió y permanece bajo observación.

Un enólogo mendocino de 39 años murió el jueves en un trágico accidente en Mont Blanc, Francia, cuando practicaba escalada libre y cayó en medio del descenso. Junto a él estaba un compañero de travesía argentino, que también cayó, pero sobrevivió y permanece internado.

De acuerdo a información publicada por el diario francés Le Parisien, todo ocurrió durante las primeras horas de la mañana en la Aiguille du Peigne, una de las famosas agujas de Chamonix, que tiene una cumbre alcanza los 3.192 metros de altura.

El Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Chamonix informó que los argentinos estaban haciendo el circuito de escalada cuando resbalaron y cayeron hacia el corredor de los Papillons. Por ahora no pudieron establecer las causas del accidente.

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Fueron otros escaladores quienes dieron aviso de lo que había pasado al servicio de emergencia. Poco después, un equipo de rescatistas del PGHM llegó a la zona donde ocurrió el incidente, aunque no pudieron hacer nada para salvar a la víctima fatal.

Con respecto al hombre que sobrevivó, fue evacuado del lugar y trasladado de urgencia al hospital de Sallanches, en la región de Alta Saboya, adonde llegó con heridas graves, por lo cual tuvo que ser operado. Permanece internado para continuar con su recuperación.

Quién era el enólogo mendocino que murió al caer de una montaña en Francia

La víctima del accidente fue identificada como Gabriel Ansiaume, de 39 años. Era un enólogo de Mendoza, conocido por sus amigos como “Rata”. En la provincia había construido una reconocida trayectoria dentro de la industria del vino.

Entre sus últimos proyectos estaba el desarrollo de una línea de vinos, un emprendimiento que había llevado adelante junto a su amigo Federico Vargas Arizu, informó Los Andes.

“Mi hermano del alma, por siempre y para siempre, luz de vida eterna. El abrazo que nos vamos a dar cuando nos volvamos a encontrar”, escribió Vargas Arizu en su mensaje en sus redes sociales.

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