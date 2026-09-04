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Emprendedora del Sol 2026: convocaron a los municipios para la elección

Funcionarios se reunieron con representantes de los municipios para coordinar la seleccionar de las candidatas departamentales a Emprendedora del Sol.

Emprendedora del Sol es un proyecto impulsado desde el Gobierno de San Juan, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol. Para afinar detalles sobre la edición de este año, la directora de Industria y Comercio, Rocío Cárdenas, y el director de Pymes y Emprendedores, José Carpino, se reunieron con referentes de los distintos departamentos de la provincia. El encuentro permitió avanzar en la articulación y coordinación necesarias para la selección de la representante de cada municipio. Durante la jornada también se informó que habrá premios para el primer y segundo lugar entre las emprendedoras seleccionadas.

Antes de esta reunión, el comité organizador de Emprendedora del Sol se había reunido con el jurado que se conformará para esta edición y que tendrá a cargo la evaluación de las candidatas de cada departamento.

“La propuesta busca poner en valor a las mujeres que, a través de su ingenio, esfuerzo y trabajo, generan oportunidades y realizan un aporte concreto a la economía provincial. En este sentido, la iniciativa plantea reconocer el rol de la mujer emprendedora por encima de los atributos meramente estéticos”, expresó el director de Pymes y Emprendedores, José Carpino. Por su parte, la directora de Industria y Comercio, Rocío Cárdenas, comentó que "la iniciativa va en línea con el mensaje de nuestro gobernador Marcelo Orrego, que busca darle valor al trabajo de las emprendedoras entre las distintas aristas de la matriz productiva provincial".

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Una vez más, el objetivo de Emprendedora del Sol 2026 es destacar el talento, la iniciativa y la capacidad de las mujeres que impulsan sus propios proyectos y contribuyen al desarrollo de la provincia.

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