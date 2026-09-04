Emprendedora del Sol es un proyecto impulsado desde el Gobierno de San Juan, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol. Para afinar detalles sobre la edición de este año, la directora de Industria y Comercio, Rocío Cárdenas, y el director de Pymes y Emprendedores, José Carpino, se reunieron con referentes de los distintos departamentos de la provincia. El encuentro permitió avanzar en la articulación y coordinación necesarias para la selección de la representante de cada municipio. Durante la jornada también se informó que habrá premios para el primer y segundo lugar entre las emprendedoras seleccionadas.
Emprendedora del Sol 2026: convocaron a los municipios para la elección
Funcionarios se reunieron con representantes de los municipios para coordinar la seleccionar de las candidatas departamentales a Emprendedora del Sol.