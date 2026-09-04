Emprendedora del Sol 2026: convocaron a los municipios para la elección

Antes de esta reunión, el comité organizador de Emprendedora del Sol se había reunido con el jurado que se conformará para esta edición y que tendrá a cargo la evaluación de las candidatas de cada departamento.

“La propuesta busca poner en valor a las mujeres que, a través de su ingenio, esfuerzo y trabajo, generan oportunidades y realizan un aporte concreto a la economía provincial. En este sentido, la iniciativa plantea reconocer el rol de la mujer emprendedora por encima de los atributos meramente estéticos”, expresó el director de Pymes y Emprendedores, José Carpino. Por su parte, la directora de Industria y Comercio, Rocío Cárdenas, comentó que "la iniciativa va en línea con el mensaje de nuestro gobernador Marcelo Orrego, que busca darle valor al trabajo de las emprendedoras entre las distintas aristas de la matriz productiva provincial".