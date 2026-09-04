Santa Bárbara cambia su red eléctrica y 60 familias tendrán un servicio seguro

De esta manera, las 60 familias pasarán a contar con una red eléctrica regularizada y segura, en el marco de una intervención que busca eliminar conexiones clandestinas y disminuir situaciones que puedan representar un riesgo para los vecinos.

Desde Naturgy señalaron que la intervención en Santa Bárbara forma parte de un esquema de trabajo conjunto con los municipios para avanzar sobre la seguridad de las instalaciones eléctricas. “La normalización de la red en el barrio Santa Bárbara es un caso de éxito que esperamos se replique en otros departamentos”, sostuvo Eduardo Stocco, director de la unidad de Redes de Electricidad de Naturgy San Juan.

El funcionario destacó además la importancia de articular con los gobiernos locales para brindar un servicio “seguro, confiable y con valor compartido”.

La intervención apunta así no solo a regularizar el suministro, sino también a mejorar las condiciones de seguridad eléctrica para las familias que viven en el sector.