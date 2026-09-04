Las tareas para normalizar el servicio eléctrico ya se están realizando en el barrio Santa Bárbara, ubicado entre las calles Correa y Provincia de Corrientes, donde Naturgy San Juan y el Municipio de Capital llevan adelante una intervención conjunta que alcanzará a unas 60 familias.
Santa Bárbara cambia su red eléctrica y 60 familias tendrán un servicio seguro
Naturgy San Juan y el Municipio de Capital trabajan en el lugar para regularizar la red eléctrica. La intervención alcanzará a 60 familias y busca eliminar conexiones clandestinas y reducir riesgos.