"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > red

Santa Bárbara cambia su red eléctrica y 60 familias tendrán un servicio seguro

Naturgy San Juan y el Municipio de Capital trabajan en el lugar para regularizar la red eléctrica. La intervención alcanzará a 60 familias y busca eliminar conexiones clandestinas y reducir riesgos.

Las tareas para normalizar el servicio eléctrico ya se están realizando en el barrio Santa Bárbara, ubicado entre las calles Correa y Provincia de Corrientes, donde Naturgy San Juan y el Municipio de Capital llevan adelante una intervención conjunta que alcanzará a unas 60 familias.

El operativo contempla distintas obras sobre la infraestructura eléctrica. Por un lado, Naturgy San Juan trabaja en la adecuación y normalización de la red de baja tensión y en la instalación del puesto de medición.

En tanto, el Municipio de Capital lleva adelante las obras correspondientes a los tableros de protección y las acometidas hacia cada una de las viviendas.

Te puede interesar...

De esta manera, las 60 familias pasarán a contar con una red eléctrica regularizada y segura, en el marco de una intervención que busca eliminar conexiones clandestinas y disminuir situaciones que puedan representar un riesgo para los vecinos.

Desde Naturgy señalaron que la intervención en Santa Bárbara forma parte de un esquema de trabajo conjunto con los municipios para avanzar sobre la seguridad de las instalaciones eléctricas. “La normalización de la red en el barrio Santa Bárbara es un caso de éxito que esperamos se replique en otros departamentos”, sostuvo Eduardo Stocco, director de la unidad de Redes de Electricidad de Naturgy San Juan.

El funcionario destacó además la importancia de articular con los gobiernos locales para brindar un servicio “seguro, confiable y con valor compartido”.

La intervención apunta así no solo a regularizar el suministro, sino también a mejorar las condiciones de seguridad eléctrica para las familias que viven en el sector.

Temas

Te puede interesar