Una moto robada, otras tres secuestradas y tres menores detenidos

El conductor aseguró que no contaba con documentación y, al revisar el rodado, los investigadores constataron que la numeración del motor había sido devastada y que el número de cuadro no coincidía con el dominio colocado. Por disposición de la UFI Genérica, la moto fue secuestrada y el conductor quedó vinculado a la investigación.

Al día siguiente, los procedimientos continuaron en Santa Lucía. En Santa María de Oro e Hipólito Yrigoyen, los policías interceptaron otra moto de 110 cc cuya estética no coincidía con el modelo declarado. El motociclista, de apellido Oyola, tampoco tenía documentación y el motor presentaba signos de adulteración.

Además, el sistema arrojó que el hombre tenía dos pedidos de captura vigentes del Juzgado de Faltas, por lo que fue trasladado a la División Delitos y quedó a disposición del juzgado requirente.

El tercer caso ocurrió el 2 de septiembre, en Agustín Gómez y Vidart, Rawson. Allí fue interceptada otra moto de 110 cc que llevaba una patente y una cédula presuntamente falsas.

En este caso, los números de chasis y motor conservaban las identificaciones originales de fábrica. Sin embargo, al consultar el sistema apareció una alerta: la motocicleta tenía un pedido de secuestro vigente por un robo ocurrido el 4 de junio de 2026 en Brasil y Caseros, Capital.

La UFI Delitos contra la Propiedad ordenó el secuestro del rodado y de la documentación, mientras que el conductor quedó vinculado a la investigación.

En otro procedimiento, ocurrido durante la madrugada, personal de la División Comando Radioeléctrico Central intervino tras una denuncia por el robo de una motocicleta.

El hecho se registró alrededor de la 1:10, cuando los efectivos fueron alertados de que tres jóvenes, uno de ellos vestido con ropa oscura, habían escapado luego de sustraer una moto en inmediaciones del lateral norte de Circunvalación y Catamarca.

El operativo continuó en Lateral Norte de Circunvalación y Entre Ríos, donde los policías aprehendieron inicialmente a un adolescente de 17 años. De acuerdo con la investigación, habría participado junto a otros dos menores en la sustracción de una Motomel 150 cc S2.

Posteriormente, personal del Comando Urbano logró aprehender a los otros dos jóvenes y recuperar el rodado.

Intervino el Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, que dispuso iniciar un sumario prevencional bajo la carátula de hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública y trasladar al adolescente al Centro de Admisión y Derivación (CAD).

La motocicleta fue sometida a las pericias correspondientes y posteriormente restituida a su propietario.