"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > moto

Una moto robada, otras tres secuestradas y tres menores detenidos

Los procedimientos ocurrieron entre el 1 y el 2 de septiembre en Santa Lucía, Rawson y Capital. Hubo motos con patentes y documentación apócrifas, motores adulterados y un rodado que tenía pedido de secuestro por robo.

Distintos procedimientos policiales permitieron avanzar sobre el robo y la circulación irregular de motocicletas. En dos investigaciones realizadas entre el 1 y el 2 de septiembre, fueron secuestradas tres motos con distintas irregularidades y, en otro operativo durante la madrugada, tres menores fueron aprehendidos tras la sustracción de una Motomel.

Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 realizó distintos controles vinculados a investigaciones por sustracción de motovehículos.

El primer procedimiento tuvo lugar el 1 de septiembre, en la zona de Hipólito Yrigoyen y Julio Roca, Santa Lucía. Los efectivos detectaron una motocicleta de 110 cc que circulaba con una patente aparentemente apócrifa.

Te puede interesar...

El conductor aseguró que no contaba con documentación y, al revisar el rodado, los investigadores constataron que la numeración del motor había sido devastada y que el número de cuadro no coincidía con el dominio colocado. Por disposición de la UFI Genérica, la moto fue secuestrada y el conductor quedó vinculado a la investigación.

Al día siguiente, los procedimientos continuaron en Santa Lucía. En Santa María de Oro e Hipólito Yrigoyen, los policías interceptaron otra moto de 110 cc cuya estética no coincidía con el modelo declarado. El motociclista, de apellido Oyola, tampoco tenía documentación y el motor presentaba signos de adulteración.

Además, el sistema arrojó que el hombre tenía dos pedidos de captura vigentes del Juzgado de Faltas, por lo que fue trasladado a la División Delitos y quedó a disposición del juzgado requirente.

El tercer caso ocurrió el 2 de septiembre, en Agustín Gómez y Vidart, Rawson. Allí fue interceptada otra moto de 110 cc que llevaba una patente y una cédula presuntamente falsas.

En este caso, los números de chasis y motor conservaban las identificaciones originales de fábrica. Sin embargo, al consultar el sistema apareció una alerta: la motocicleta tenía un pedido de secuestro vigente por un robo ocurrido el 4 de junio de 2026 en Brasil y Caseros, Capital.

La UFI Delitos contra la Propiedad ordenó el secuestro del rodado y de la documentación, mientras que el conductor quedó vinculado a la investigación.

En otro procedimiento, ocurrido durante la madrugada, personal de la División Comando Radioeléctrico Central intervino tras una denuncia por el robo de una motocicleta.

El hecho se registró alrededor de la 1:10, cuando los efectivos fueron alertados de que tres jóvenes, uno de ellos vestido con ropa oscura, habían escapado luego de sustraer una moto en inmediaciones del lateral norte de Circunvalación y Catamarca.

El operativo continuó en Lateral Norte de Circunvalación y Entre Ríos, donde los policías aprehendieron inicialmente a un adolescente de 17 años. De acuerdo con la investigación, habría participado junto a otros dos menores en la sustracción de una Motomel 150 cc S2.

Posteriormente, personal del Comando Urbano logró aprehender a los otros dos jóvenes y recuperar el rodado.

Intervino el Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, que dispuso iniciar un sumario prevencional bajo la carátula de hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública y trasladar al adolescente al Centro de Admisión y Derivación (CAD).

La motocicleta fue sometida a las pericias correspondientes y posteriormente restituida a su propietario.

Temas

Te puede interesar