Condenaron a 7 años de prisión al ginecólogo Miguel Maza por abuso sexual

El fiscal Gastón Salvio había solicitado una pena de 12 años de prisión efectiva y la inhabilitación de por vida para ejercer la profesión. Sin embargo, al no existir unanimidad en el tribunal, finalmente se estableció una condena de 7 años.

Por su parte, la defensa del ginecólogo había solicitado la absolución, al considerar que la evidencia incorporada durante el debate no había logrado demostrar los hechos por los que Maza llegó a juicio.

Un juicio histórico para la Segunda Circunscripción

El proceso judicial tuvo además una particularidad: se trató del primer debate oral de la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan con un tribunal colegiado. Esto ocurrió debido a que la pena solicitada por la acusación superaba los 10 años de prisión.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Diego Sainz, Mónica Lucero y Roberto Montilla.

El debate se desarrolló a puertas cerradas, con el objetivo de preservar a la víctima. Las audiencias comenzaron el lunes y se extendieron durante toda la semana, incluso en doble turno, debido a la cantidad de personas convocadas a declarar.

En total, fueron citados 32 testigos, además de incorporarse durante el proceso distinta evidencia documental.