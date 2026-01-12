Una carrera contra el tiempo en Pocito tras la picadura de un alacrán
Una niña de 8 años fue asistida de urgencia tras ser picada por un alacrán en Pocito. La rápida intervención policial y médica fue clave para evitar complicaciones graves.
Una madrugada de extrema tensión se vivió en el departamento Pocito luego de que una niña de 8 años fuera picada por un alacrán dentro de su vivienda. El episodio ocurrió el lunes 5 de enero por la noche, en una casa del barrio Campo de Batalla, en la localidad de Carpintería, y derivó en un rápido operativo policial y sanitario que resultó determinante para salvarle la vida.
Según se informó, la menor se encontraba en su habitación cuando, al sentarse sobre la cama, sintió un intenso dolor en una de sus piernas. Sus gritos alertaron al padre, quien alcanzó a ver al alacrán antes de que escapara. En ese momento, la madre, María Celeste, no se encontraba en la vivienda porque estaba trabajando.
Una falla mecánica y la búsqueda desesperada de ayuda
Ante la urgencia, el padre decidió trasladar a la niña en motocicleta hasta el hospital más cercano. Sin embargo, el intento se vio frustrado cuando el vehículo sufrió una falla mecánica en pleno trayecto, obligándolos a detenerse.
Mientras tanto, la madre logró ser alertada de la situación y salió en busca de ayuda. En medio de la desesperación, se encontró con efectivos policiales motorizados en el Cruce de los Andes, a quienes les explicó lo ocurrido y pidió asistencia inmediata.
El operativo que marcó la diferencia
A partir de ese momento se activó un operativo de emergencia en el que participaron efectivos de la Comisaría 7ª, encabezados por el cabo primero Federico Heredia y la agente Jesica Flores, junto a personal motorizado y una ambulancia del servicio 107.
Los policías coordinaron un rápido traslado escoltado del móvil sanitario hasta el Hospital de Pocito, garantizando que la niña recibiera atención médica en el menor tiempo posible.
Atención médica y una evolución con recaída
En el hospital, la menor recibió tratamiento urgente con suero y el antiveneno correspondiente. Los profesionales destacaron que la rapidez en la atención fue clave para evitar complicaciones graves. La niña quedó internada en observación durante la noche y fue dada de alta a la mañana siguiente.
Sin embargo, horas después volvió a presentar fuertes dolores corporales y debilidad en la pierna afectada, por lo que reingresó al hospital. Tras realizar nuevos estudios, los médicos detectaron alteraciones en los glóbulos blancos y decidieron mantenerla nuevamente bajo control médico hasta lograr su estabilización.
Actualmente, la niña se encuentra fuera de peligro y continúa con seguimiento ambulatorio.
Agradecimiento y alerta en zonas rurales
La familia expresó su agradecimiento al personal policial, de enfermería y médico, destacando que el trabajo conjunto fue fundamental para el desenlace positivo. Además, pidieron extremar los cuidados en zonas rurales, donde la presencia de alacranes es frecuente, y remarcaron la importancia de actuar con rapidez ante cualquier picadura.
Lo que comenzó como una noche de angustia terminó con un final alentador gracias a una respuesta inmediata y coordinada, que evitó consecuencias mayores.