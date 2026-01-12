Una carrera contra el tiempo en Pocito tras la picadura de un alacrán

Ante la urgencia, el padre decidió trasladar a la niña en motocicleta hasta el hospital más cercano. Sin embargo, el intento se vio frustrado cuando el vehículo sufrió una falla mecánica en pleno trayecto, obligándolos a detenerse.

Mientras tanto, la madre logró ser alertada de la situación y salió en busca de ayuda. En medio de la desesperación, se encontró con efectivos policiales motorizados en el Cruce de los Andes, a quienes les explicó lo ocurrido y pidió asistencia inmediata.

El operativo que marcó la diferencia

A partir de ese momento se activó un operativo de emergencia en el que participaron efectivos de la Comisaría 7ª, encabezados por el cabo primero Federico Heredia y la agente Jesica Flores, junto a personal motorizado y una ambulancia del servicio 107.

Los policías coordinaron un rápido traslado escoltado del móvil sanitario hasta el Hospital de Pocito, garantizando que la niña recibiera atención médica en el menor tiempo posible.

Atención médica y una evolución con recaída

En el hospital, la menor recibió tratamiento urgente con suero y el antiveneno correspondiente. Los profesionales destacaron que la rapidez en la atención fue clave para evitar complicaciones graves. La niña quedó internada en observación durante la noche y fue dada de alta a la mañana siguiente.

Sin embargo, horas después volvió a presentar fuertes dolores corporales y debilidad en la pierna afectada, por lo que reingresó al hospital. Tras realizar nuevos estudios, los médicos detectaron alteraciones en los glóbulos blancos y decidieron mantenerla nuevamente bajo control médico hasta lograr su estabilización.

Actualmente, la niña se encuentra fuera de peligro y continúa con seguimiento ambulatorio.

Agradecimiento y alerta en zonas rurales

La familia expresó su agradecimiento al personal policial, de enfermería y médico, destacando que el trabajo conjunto fue fundamental para el desenlace positivo. Además, pidieron extremar los cuidados en zonas rurales, donde la presencia de alacranes es frecuente, y remarcaron la importancia de actuar con rapidez ante cualquier picadura.

Lo que comenzó como una noche de angustia terminó con un final alentador gracias a una respuesta inmediata y coordinada, que evitó consecuencias mayores.