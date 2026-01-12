El inicio de semana en San Juan se presenta como un verdadero desafío para el ánimo y el vestuario de los sanjuaninos. Según los datos del servicio meteorológico, la provincia vivirá una jornada de extrema inestabilidad que combinará un ascenso marcado de la temperatura con una alta probabilidad de tormentas hacia el cierre del día.
Lunes de contrastes: entre el calor agobiante y la amenaza de tormentas
Con una máxima que alcanzará los 35°C, la jornada comenzará con sol pero cerrará bajo alerta por precipitaciones aisladas y ráfagas de viento desde el sector oeste.