Lunes de contrastes: entre el calor agobiante y la amenaza de tormentas

Mañana templada y tarde de calor La jornada arrancó con un cielo algo nublado y una temperatura mínima de 23°C. Sin embargo, la calma matinal será breve. Se espera que, con el correr de las horas, el termómetro escale rápidamente hasta alcanzar una máxima de 35°C durante la tarde. El viento, que inicialmente soplará leve desde el noroeste, rotará hacia el sudeste, aumentando su intensidad hasta los 22 km/h.

Alerta por tormentas hacia la noche El cambio más drástico llegará al finalizar la tarde y durante la noche. Los registros indican: