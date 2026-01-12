"
Lunes de contrastes: entre el calor agobiante y la amenaza de tormentas

Con una máxima que alcanzará los 35°C, la jornada comenzará con sol pero cerrará bajo alerta por precipitaciones aisladas y ráfagas de viento desde el sector oeste.

El inicio de semana en San Juan se presenta como un verdadero desafío para el ánimo y el vestuario de los sanjuaninos. Según los datos del servicio meteorológico, la provincia vivirá una jornada de extrema inestabilidad que combinará un ascenso marcado de la temperatura con una alta probabilidad de tormentas hacia el cierre del día.

Mañana templada y tarde de calor La jornada arrancó con un cielo algo nublado y una temperatura mínima de 23°C. Sin embargo, la calma matinal será breve. Se espera que, con el correr de las horas, el termómetro escale rápidamente hasta alcanzar una máxima de 35°C durante la tarde. El viento, que inicialmente soplará leve desde el noroeste, rotará hacia el sudeste, aumentando su intensidad hasta los 22 km/h.

Alerta por tormentas hacia la noche El cambio más drástico llegará al finalizar la tarde y durante la noche. Los registros indican:

  • Probabilidad de precipitaciones: Entre un 10% y un 40% para el cierre del lunes.

  • Fenómenos: Se esperan tormentas aisladas que podrían presentarse de manera repentina en distintos puntos de la provincia.

  • Viento: Hacia la noche, el viento rotará hacia el sector Oeste (O), incrementando su velocidad con ráfagas que oscilarán entre los 23 y 31 km/h, lo que marcará un leve descenso térmico para situarse en los 28°C antes de la medianoche.

