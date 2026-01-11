La Policía desarticuló carreras ilegales y hay detenidos

En el departamento Sarmiento, personal de la División Policía Rural, junto a unidades dependientes, desarticuló carreras ilegales de caballos que se desarrollaban en la zona de Cochagual. Como resultado del procedimiento, seis personas fueron aprehendidas y notificadas por infringir la Ley 941 R. Los involucrados quedaron a disposición del Juzgado de Paz Letrado de Pocito, que será el encargado de definir su situación procesal. Los detenidos fueron trasladados a la sede policial, donde se les tomaron los antecedentes correspondientes. El operativo contó con la colaboración de efectivos de Caucete, Albardón y Sarmiento.

Por otra parte, en Caucete, la Brigada de Investigación Rural logró recuperar un banco de cosecha que había sido denunciado como robado días atrás en la Subcomisaría San Isidro. Tras una serie de tareas investigativas, se logró dar con el objeto sustraído, que posteriormente fue restituido a su propietario. La causa continúa su curso en la UFI Contra la Propiedad.