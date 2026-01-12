En plena temporada estival y con un flujo constante de viajeros hacia el país trasandino, el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, ratificó que el Paso Internacional por Agua Negra se encuentra totalmente habilitado para el tránsito vehicular.
El Paso de Agua Negra se encuentra habilitado y operativo
Gobierno confirmó que la Ruta Nacional 150 está transitable. Vialidad Nacional trabaja en la zona y se solicita circular con extrema precaución en los horarios establecidos.