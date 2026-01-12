"
El Paso de Agua Negra se encuentra habilitado y operativo

Gobierno confirmó que la Ruta Nacional 150 está transitable. Vialidad Nacional trabaja en la zona y se solicita circular con extrema precaución en los horarios establecidos.

En plena temporada estival y con un flujo constante de viajeros hacia el país trasandino, el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, ratificó que el Paso Internacional por Agua Negra se encuentra totalmente habilitado para el tránsito vehicular.

El corredor andino, que conecta San Juan con la Región de Coquimbo a través de la Ruta Nacional 150, mantiene su horario de funcionamiento establecido de 07:00 a 17:00 horas. Las autoridades destacaron que el paso opera con normalidad, aunque bajo un esquema de vigilancia y mantenimiento constante.

Recomendaciones de seguridad y vialidad Desde los organismos oficiales se hizo especial hincapié en la seguridad vial debido a la geografía del terreno. Se recomienda a todos los conductores:

  • Circular con luces bajas encendidas de forma obligatoria.

  • Respetar estrictamente los límites de velocidad.

  • Mantener una conducción defensiva ante la presencia de personal y maquinaria de Vialidad Nacional, quienes se encuentran realizando tareas operativas de mantenimiento sobre la calzada para garantizar la transitabilidad.

Guía de contactos ante emergencias Para mayor seguridad de los viajeros, el Gobierno difundió un listado de contactos esenciales. Ante cualquier inconveniente, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención de Vialidad Nacional al 0800-222-6272.

En caso de emergencias médicas en la zona de Rodeo, está disponible el Hospital Tomás Perón (Línea 107), mientras que para asistencia consular en Chile, el Consulado General en Valparaíso mantiene su guardia activa en el número +56 9 9323 8104.

