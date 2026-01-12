El Paso de Agua Negra se encuentra habilitado y operativo

El corredor andino, que conecta San Juan con la Región de Coquimbo a través de la Ruta Nacional 150, mantiene su horario de funcionamiento establecido de 07:00 a 17:00 horas. Las autoridades destacaron que el paso opera con normalidad, aunque bajo un esquema de vigilancia y mantenimiento constante.

Recomendaciones de seguridad y vialidad Desde los organismos oficiales se hizo especial hincapié en la seguridad vial debido a la geografía del terreno. Se recomienda a todos los conductores: