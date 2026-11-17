A través del programa provincial de búsqueda de personas extraviadas "San Juan Te Busca", en articulación con el Ministerio Público Fiscal (UFI Genérica), la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, se emitió una alerta oficial para localizar a Antonio Miguel Lezcano. El hombre, de 66 años, es buscado intensamente tras haberse ausentado el pasado lunes 16 de noviembre de 2026.
Activaron el protocolo San Juan Te Busca por un hombre de 66 años
Las autoridades provinciales activaron el programa "San Juan Te Busca" para dar con el paradero de Antonio Miguel Lezcano, un hombre de 66 años que se encuentra desaparecido desde este lunes 16 de noviembre.