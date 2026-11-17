De acuerdo con la ficha oficial difundida por los organismos intervinientes, Lezcano es de nacionalidad argentina, posee contextura física robusta, mide aproximadamente 1,66 metros y tiene un peso estimado de 80 kilogramos. Entre sus rasgos fisonómicos se detalla que es de tez morena, tiene ojos marrones, rostro redondo, nariz cóncava, boca mediana con labios gruesos y cabello largo y lacio de color negro. Asimismo, se indicó que utiliza calzado talle 42.

Según los datos aportados en la denuncia, al momento de su desaparición vestía una remera de mangas cortas color bordo, un pantalón corto de color azul y alpargatas marrones. Además, se informó que circulaba a bordo de una bicicleta playera de color morado.