El hombre mide 1,65 metros, es de contextura física grande, tez trigueña y ojos marrones. Tiene un tatuaje de un cuervo en uno de sus brazos. Al momento de ser visto por última vez vestía una remera verde, pantalón corto blanco y gomones violetas.

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