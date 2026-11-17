El programa provincial San Juan Te Busca, destinado a la búsqueda de personas extraviadas, difundió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Ricardo Antonio Quevedo, de 39 años, cuyo extravío fue denunciado el 17 de noviembre.
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Buscan a un hombre de 39 años y piden colaboración para encontrarlo
El programa provincial San Juan Te Busca difundió la búsqueda de Ricardo Antonio Quevedo, de 39 años, cuyo extravío fue denunciado el 17 de noviembre. Piden colaboración para dar con su paradero.