Un hombre fue encontrado muerto en su casa tras varios días sin ser visto

Según lo que pudo confirmar este diario, el hallazgo se produjo luego de que los residentes de la zona advirtieran que hacía tiempo no veían a Giménez y comenzaran a percibir un olor nauseabundo desde el interior de la propiedad. Ante la preocupación, dieron aviso a las autoridades.

Por el estado de descomposición del cuerpo, las primeras estimaciones indican que el hombre habría muerto entre cinco y siete días antes de ser encontrado.