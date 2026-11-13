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Un hombre fue encontrado muerto en su casa tras varios días sin ser visto

Daniel Giménez, de 65 años, fue encontrado en avanzado estado de descomposición en su casa del barrio San Martín. Los vecinos alertaron por un fuerte olor y no se detectaron indicios de criminalidad.

La falta de noticias sobre Daniel Giménez y un fuerte olor que provenía de su vivienda encendieron la alarma entre los vecinos del barrio San Martín. Cuando las autoridades ingresaron al domicilio, encontraron al hombre de 65 años sin vida. Vivía solo y, según los primeros datos, llevaba varios días fallecido.

Según lo que pudo confirmar este diario, el hallazgo se produjo luego de que los residentes de la zona advirtieran que hacía tiempo no veían a Giménez y comenzaran a percibir un olor nauseabundo desde el interior de la propiedad. Ante la preocupación, dieron aviso a las autoridades.

Por el estado de descomposición del cuerpo, las primeras estimaciones indican que el hombre habría muerto entre cinco y siete días antes de ser encontrado.

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En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Bomberos, Criminalística y funcionarios de la UFI Delitos Especiales, que realizaron las primeras tareas periciales.

Las inspecciones iniciales no detectaron signos de violencia ni indicios de criminalidad en la vivienda o en el cuerpo. Las pericias continuarán para establecer las circunstancias y la causa del fallecimiento.

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