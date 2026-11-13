La falta de noticias sobre Daniel Giménez y un fuerte olor que provenía de su vivienda encendieron la alarma entre los vecinos del barrio San Martín. Cuando las autoridades ingresaron al domicilio, encontraron al hombre de 65 años sin vida. Vivía solo y, según los primeros datos, llevaba varios días fallecido.
Un hombre fue encontrado muerto en su casa tras varios días sin ser visto
Daniel Giménez, de 65 años, fue encontrado en avanzado estado de descomposición en su casa del barrio San Martín. Los vecinos alertaron por un fuerte olor y no se detectaron indicios de criminalidad.