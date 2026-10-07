El 9° Distrito de Vialidad Nacional emitió el informe oficial correspondiente a las 06:00 hs de este miércoles 7 de octubre sobre las condiciones de movilidad en la provincia de San Juan. Según el relevamiento del organismo, la totalidad de los corredores nacionales que cruzan la provincia se encuentran transitables.
Transitables con precaución: reporte de las rutas nacionales este miércoles
El 9° Distrito de Vialidad Nacional emitió el parte oficial de este miércoles 7 de octubre. Todas las rutas nacionales del territorio provincial permanecen habilitadas y transitables, aunque se solicita circular con prudencia debido a la presencia de cuadrillas y maquinarias en calzada.