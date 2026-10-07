Transitables con precaución: reporte de las rutas nacionales este miércoles

Desde la institución solicitaron a los conductores transitar con precaución en todos los tramos, ya que operarios y maquinaria pesada se encuentran desplegados sobre las rutas ejecutando tareas continuas de mantenimiento preventivo, conservación e inspección de las calzadas.

Asimismo, se aconseja atender a las indicaciones del personal dispuesto sobre los corredores, respetar la señalización de obra transitoria y sostener distancias de seguridad prudenciales para prevenir incidentes viales durante el desarrollo de los trabajos.