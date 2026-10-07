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Transitables con precaución: reporte de las rutas nacionales este miércoles

El 9° Distrito de Vialidad Nacional emitió el parte oficial de este miércoles 7 de octubre. Todas las rutas nacionales del territorio provincial permanecen habilitadas y transitables, aunque se solicita circular con prudencia debido a la presencia de cuadrillas y maquinarias en calzada.

El 9° Distrito de Vialidad Nacional emitió el informe oficial correspondiente a las 06:00 hs de este miércoles 7 de octubre sobre las condiciones de movilidad en la provincia de San Juan. Según el relevamiento del organismo, la totalidad de los corredores nacionales que cruzan la provincia se encuentran transitables.

Desde la institución solicitaron a los conductores transitar con precaución en todos los tramos, ya que operarios y maquinaria pesada se encuentran desplegados sobre las rutas ejecutando tareas continuas de mantenimiento preventivo, conservación e inspección de las calzadas.

Asimismo, se aconseja atender a las indicaciones del personal dispuesto sobre los corredores, respetar la señalización de obra transitoria y sostener distancias de seguridad prudenciales para prevenir incidentes viales durante el desarrollo de los trabajos.

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