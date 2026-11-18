Desde la entidad vial indicaron que personal y equipos técnicos se encuentran desplegados en distintos puntos de la red vial ejecutando tareas preventivas de inspección y mantenimiento de calzada.

Finalmente, las autoridades recordaron a los conductores respetar la señalización vigente y las indicaciones del personal en ruta, adelantando que el parte de transitabilidad será actualizado en el transcurso de las próximas horas.