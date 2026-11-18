Vialidad Nacional San Juan difundió el primer reporte oficial correspondiente a las 06:00 de este miércoles 18 de noviembre de 2026 sobre la transitabilidad de los caminos en la provincia. De acuerdo con el organismo, todas las rutas nacionales del territorio sanjuanino se encuentran actualmente transitables con precaución.
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Todas las rutas nacionales de San Juan están transitables con precaución
Según el parte emitido por Vialidad Nacional a las 06:00 de este miércoles 18 de noviembre, la totalidad de la red vial nacional en la provincia de San Juan se encuentra habilitada para circular, aunque se solicita hacerlo con precaución.