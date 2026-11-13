Todas las rutas nacionales de San Juan están habilitadas con precaución

Asimismo, desde la repartición informaron que personal y maquinaria vial se encuentran desplegados en distintos puntos de los corredores nacionales llevando adelante tareas preventivas de inspección y mantenimiento de la calzada.

Frente a la presencia de trabajadores y equipos operando sobre la traza, se recomienda a los automovilistas respetar la cartelería preventiva y moderar la velocidad en los sectores señalizados. El organismo adelantó que actualizará este parte en el transcurso de las próximas horas.