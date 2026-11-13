Vialidad Nacional San Juan dio a conocer el primer informe oficial de este viernes 13 de noviembre sobre el estado de la red caminera en la provincia. Según el relevamiento emitido a primera hora, la totalidad de las rutas nacionales en jurisdicción sanjuanina se encuentran transitables con precaución.
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Todas las rutas nacionales de San Juan están habilitadas con precaución
En su reporte inicial de este viernes 13 de noviembre, Vialidad Nacional San Juan confirmó que todas las rutas nacionales de la provincia se encuentran transitables con precaución.