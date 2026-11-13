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Todas las rutas nacionales de San Juan están habilitadas con precaución

En su reporte inicial de este viernes 13 de noviembre, Vialidad Nacional San Juan confirmó que todas las rutas nacionales de la provincia se encuentran transitables con precaución.

Vialidad Nacional San Juan dio a conocer el primer informe oficial de este viernes 13 de noviembre sobre el estado de la red caminera en la provincia. Según el relevamiento emitido a primera hora, la totalidad de las rutas nacionales en jurisdicción sanjuanina se encuentran transitables con precaución.

Asimismo, desde la repartición informaron que personal y maquinaria vial se encuentran desplegados en distintos puntos de los corredores nacionales llevando adelante tareas preventivas de inspección y mantenimiento de la calzada.

Frente a la presencia de trabajadores y equipos operando sobre la traza, se recomienda a los automovilistas respetar la cartelería preventiva y moderar la velocidad en los sectores señalizados. El organismo adelantó que actualizará este parte en el transcurso de las próximas horas.

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