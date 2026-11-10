Lozano contó cómo es la experiencia de acompañar a León XIV en Argentina

"No es solo escuchar, es también mirar. Ver los gestos que él tiene, cómo él también se conmueve ante algunas expresiones", expresó.

En ese sentido, remarcó que uno de los principales mensajes del Papa es la invitación a cambiar el corazón, acercarse más a Jesús y recordar que la vocación de los cristianos es alcanzar la santidad.

Además, Lozano puso especial énfasis en que esa santidad debe expresarse en acciones concretas, a través de las obras de misericordia y la cercanía con quienes atraviesan situaciones de sufrimiento o fragilidad.

Otro de los aspectos que destacó el arzobispo fue la importancia de reconocerse como parte de un pueblo que celebra y vive la fe.

Según explicó, las celebraciones multitudinarias permiten recuperar el sentido de comunidad, compartir la oración y los cantos, y comprender que todos forman parte de un mismo camino.

"Estar codo a codo, rezando, cantando lo mismo, nos ayuda a recuperar esta imagen tan fuerte de que nadie se salva solo", manifestó.

Para Lozano, estos encuentros representan la posibilidad de reconocerse como parte de un pueblo peregrino que camina unido, celebra y comparte sus creencias.

Un mensaje para reflexionar desde San Juan

Finalmente, el arzobispo invitó a los sanjuaninos a dejarse conmover por las imágenes y los momentos que está dejando la visita del Papa, pero también a realizar una reflexión personal sobre el significado de sus palabras.

"¿Qué me quiere decir Dios hoy a mí? ¿Cuál es el mensaje que el Papa me está transmitiendo de parte de Dios?", planteó.

De esta manera, Jorge Lozano hizo llegar a la comunidad sanjuanina un mensaje centrado en la fe, la solidaridad y el compromiso con quienes más necesitan acompañamiento.

Su saludo concluyó con una bendición especial para los fieles: "Que Dios te bendiga y la Virgen te cuide siempre".