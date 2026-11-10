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Alertan por ráfagas de viento y visibilidad reducida en las rutas sanjuaninas

La Dirección Nacional de Vialidad informó que todas las rutas nacionales en San Juan se encuentran transitables, aunque solicitó circular con máxima precaución.

La Dirección Nacional de Vialidad emitió un informe sobre el estado de la red vial en la provincia de San Juan, confirmando que las rutas nacionales se mantienen transitables, pero bajo condiciones de extrema precaución. El panorama responde al fenómeno climático que afecta a la región, caracterizado por ráfagas intensas e intermitentes de viento del sector Sur combinadas con ráfagas del sector Norte.

Esta situación generó la suspensión de grandes volúmenes de tierra y polvo en el ambiente, reduciendo considerablemente la visibilidad del tránsito en distintos trazados, alcanzando en algunos puntos el nivel de visibilidad nula. A su vez, los equipos de vialidad alertaron sobre la inestabilidad en las laderas de los caminos de montaña, donde existe una alta probabilidad de caída de rocas sobre la calzada.

Frente a este escenario, los organismos oficiales solicitaron a los automovilistas reducir la velocidad de manera paulatina y evitar frenar sobre la calzada o las banquinas. Asimismo, se aconseja circular con luces bajas y antiniebla activadas, incrementar la distancia con respecto a otros vehículos, abstenerse de realizar sobrepasos y sujetar el volante con firmeza para contrarrestar el impacto de las ráfagas sobre las unidades.

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