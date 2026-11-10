La Dirección Nacional de Vialidad emitió un informe sobre el estado de la red vial en la provincia de San Juan, confirmando que las rutas nacionales se mantienen transitables, pero bajo condiciones de extrema precaución. El panorama responde al fenómeno climático que afecta a la región, caracterizado por ráfagas intensas e intermitentes de viento del sector Sur combinadas con ráfagas del sector Norte.
Alertan por ráfagas de viento y visibilidad reducida en las rutas sanjuaninas
La Dirección Nacional de Vialidad informó que todas las rutas nacionales en San Juan se encuentran transitables, aunque solicitó circular con máxima precaución.