Alertan por ráfagas de viento y visibilidad reducida en las rutas sanjuaninas

Esta situación generó la suspensión de grandes volúmenes de tierra y polvo en el ambiente, reduciendo considerablemente la visibilidad del tránsito en distintos trazados, alcanzando en algunos puntos el nivel de visibilidad nula. A su vez, los equipos de vialidad alertaron sobre la inestabilidad en las laderas de los caminos de montaña, donde existe una alta probabilidad de caída de rocas sobre la calzada.

Frente a este escenario, los organismos oficiales solicitaron a los automovilistas reducir la velocidad de manera paulatina y evitar frenar sobre la calzada o las banquinas. Asimismo, se aconseja circular con luces bajas y antiniebla activadas, incrementar la distancia con respecto a otros vehículos, abstenerse de realizar sobrepasos y sujetar el volante con firmeza para contrarrestar el impacto de las ráfagas sobre las unidades.