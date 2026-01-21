"Tiene 19 años y miedo": habló la madre de uno de los acusados en presunta estafa

La mujer explicó que el joven ingresó como vendedor y luego pasó al área de cobranzas, y que actualmente atraviesa un profundo temor por las amenazas recibidas. “No quiere salir de su casa. Le escriben mensajes muy graves, incluso amenazándolo de muerte. Él no es un ladrón, la responsabilidad es de los dueños”, sostuvo.

image

También señaló que su hijo no cobraba el salario de manera regular y que fue desvinculado y reincorporado en más de una ocasión. “Es un chico que recién empieza a trabajar, sin experiencia. Resulta muy doloroso leer acusaciones de personas que no lo conocen”, agregó.

La madre adelantó que avanzará judicialmente contra quienes lo amenazaron. “Hubo mensajes incitando a matarlos o a incendiar su casa. Voy a denunciar a cada uno con nombre y apellido. Esto no se resuelve con violencia”, afirmó, y calificó lo ocurrido como un accionar “desmedido y salvaje”.

En paralelo, por la presunta estafa vinculada a la venta de motocicletas, ya se radicaron denuncias formales en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Con el correr de las horas y a partir de los testimonios reunidos, se estima que alrededor de 170 clientes estarían afectados. El local comercial, ubicado en Rioja y 25 de Mayo, permanece cerrado mientras avanzan las averiguaciones.

image

En medio del escándalo, comenzaron a circular los nombres de quienes figurarían como responsables o dueños de la concesionaria. La empresa utilizó sus redes sociales, principalmente Facebook, para emitir un breve comunicado: “Entendemos la preocupación y queremos llevar tranquilidad”. “La empresa está presente, ordenando cada situación y trabajando para abordar los casos uno por uno de forma responsable”, señalaron, aunque deshabilitaron los comentarios.

image

Además, informaron que “las operaciones se encuentran pausadas para poder avanzar por las vías formales” y solicitaron “calma y comprensión”. El mensaje no detalla cómo ni cuándo se dará una solución concreta a los más de 170 sanjuaninos que aseguran haber pagado sus motos de contado.

Mientras tanto, los damnificados evalúan avanzar por la vía judicial para recuperar su dinero. Ante la alta demanda, la fiscalía organizó un cronograma para recibir entre 10 y 12 denuncias diarias hasta febrero. Además, instruyó a los afectados a acercarse a las comisarías más cercanas a sus domicilios para formalizar las presentaciones.

Los abogados querellantes aseguran que existe prueba suficiente para avanzar con una Investigación Preliminar Preparatoria (IPP) por el presunto delito de estafa reiterada. Mientras tanto, el local comercial continúa custodiado por la policía y siguen circulando rumores sobre una posible quiebra de la empresa.

Por Gabriel Rotter.