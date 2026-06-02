"Me defraudó": habló la madre del acusado por el crimen de Agostina y allanaron su casa

Tras el operativo, se dispuso una consigna policial en el domicilio.

Embed - EXCLUSIVO A24: "ES UN MONSTRUO" - EL DOLOR DE LA MADRE DE BARRELIER POR CRIMEN DE AGOSTINA

En medio de la conmoción por el caso, Viviana Barrelier habló con la prensa y se mostró devastada por la situación que atraviesa su familia.“Creía en mi hijo, pero me defraudó”, expresó. Y agregó: “Lo crié de una forma, lo crié bien dentro de mi alcance y él se hizo de otra. No lo entiendo”.

La mujer aseguró que desconocía gran parte de la vida personal de su hijo y negó haber tenido relación con el entorno de la víctima. “A la mamá de Agostina la vi una sola vez en una cancha. Me la presentó como una amiga y nunca más”, afirmó.

Además, pidió disculpas públicamente a la familia de la adolescente. “Lo desconozco como hijo y pido perdón a todo el mundo. Si hizo todo lo que dicen que hizo, es un monstruo. Me da vergüenza mirar a la cara a la familia de Agostina”, manifestó.

Durante la entrevista también se refirió a la nieta de 11 años del acusado, quien ya conoce la situación judicial de su padre, y aseguró que nadie de la Justicia se comunicó con ella para informarle sobre el estado procesal de su hijo. “Cuando fui a verlo al comienzo de la causa me dijo que no tenía nada que ver y le creí como madre”, recordó.

La mujer también mencionó un episodio previo que había involucrado a Barrelier, cuando una mujer apareció desnuda y maniatada tras escapar de una vivienda vinculada al acusado. Según relató, en aquel momento él le aseguró que se trataba de una acusación falsa.

Mientras tanto, la investigación continúa avanzando para reconstruir los movimientos previos y posteriores al asesinato de Agostina Vega y determinar si Claudio Barrelier actuó solo o contó con algún tipo de colaboración.

Por ahora, el hombre permanece detenido e imputado como principal sospechoso del crimen que conmociona a Córdoba y al país.