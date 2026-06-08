Las negociaciones entre el Gobierno nacional y los gremios universitarios siguen su curso, pero no fueron suficientes para evitar una nueva medida de fuerza. La CONADEU, que agrupa a los representantes de los trabajadores universitarios de toda la Argentina, convocó a un paro de cinco días que se extenderá del lunes 16 al viernes 20 de junio. En San Juan, la medida tendrá réplica directa: tanto ADICUS como SiDUNSJ confirmaron su adhesión al paro nacional.
Anuncio de paro universitario: gremios locales se suman a la medida nacional
Los gremios universitarios anunciaron un nuevo paro del 16 al 20 de junio en todo el país. En San Juan, ADICUS y SiDUNSJ confirmaron su adhesión. Las negociaciones con el Gobierno avanzan pero no alcanzan para frenar la medida de fuerza.