"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > paro

Anuncio de paro universitario: gremios locales se suman a la medida nacional

Los gremios universitarios anunciaron un nuevo paro del 16 al 20 de junio en todo el país. En San Juan, ADICUS y SiDUNSJ confirmaron su adhesión. Las negociaciones con el Gobierno avanzan pero no alcanzan para frenar la medida de fuerza.

Las negociaciones entre el Gobierno nacional y los gremios universitarios siguen su curso, pero no fueron suficientes para evitar una nueva medida de fuerza. La CONADEU, que agrupa a los representantes de los trabajadores universitarios de toda la Argentina, convocó a un paro de cinco días que se extenderá del lunes 16 al viernes 20 de junio. En San Juan, la medida tendrá réplica directa: tanto ADICUS como SiDUNSJ confirmaron su adhesión al paro nacional.

Como ocurrió en instancias anteriores, la medida de fuerza no se limitará a la paralización de actividades. Se prevé la realización de clases públicas y distintas actividades para visibilizar la problemática del sector, que mantiene una disputa sostenida con el Gobierno nacional por la falta de negociaciones paritarias y por la no implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las negociaciones avanzan pero sin acuerdo

Precisamente este lunes, las conversaciones entre las partes se reactivaron en una nueva reunión. Uno de los puntos que había complicado el diálogo era el pedido de los gremios de desestimar la causa judicial vinculada a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, actualmente bajo análisis de la Corte Suprema.

Sin embargo, ese planteo fue dejado de lado para permitir que las negociaciones avanzaran, dejando esa definición para una instancia futura.

El avance en las conversaciones no alcanzó para desactivar el paro. Los gremios sostienen que mientras no haya respuestas concretas en materia salarial y de financiamiento, las medidas de fuerza continuarán.

Temas