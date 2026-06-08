Anuncio de paro universitario: gremios locales se suman a la medida nacional

Precisamente este lunes, las conversaciones entre las partes se reactivaron en una nueva reunión. Uno de los puntos que había complicado el diálogo era el pedido de los gremios de desestimar la causa judicial vinculada a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, actualmente bajo análisis de la Corte Suprema.

Sin embargo, ese planteo fue dejado de lado para permitir que las negociaciones avanzaran, dejando esa definición para una instancia futura.

El avance en las conversaciones no alcanzó para desactivar el paro. Los gremios sostienen que mientras no haya respuestas concretas en materia salarial y de financiamiento, las medidas de fuerza continuarán.