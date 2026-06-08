Lunes accidentado: dos en la misma calle y dos impactos con colectivos

El mismo cruce, otro accidente

No es la primera vez que la zona de Ignacio de la Roza y Rastreador Calívar aparece en el parte policial en la jornada de este lunes. Horas antes, en el mismo corredor, un motociclista perdió el control de su vehículo por causas que aún se investigan y terminó fuera de la calzada, sobre la banquina, antes de llegar precisamente a esa intersección. Personal de emergencia acudió rápidamente y el conductor fue asistido en el lugar.

Afortunadamente se encontraba fuera de peligro, aunque sufrió algunas lesiones producto de la caída. La reiteración de incidentes en esa zona enciende una señal de atención sobre las condiciones del tránsito en ese corredor vial, del cual vecinos anhelan el ensanchamiento.

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El tercer episodio de la jornada, en Pocito, en la intersección de calle 11 y Ombú, donde una camioneta colisionó contra otra unidad de la Red Tulum. En este caso el impacto sí dejó un herido: el conductor de la camioneta, un hombre de 70 años, sufrió lesiones y debió ser trasladado a un centro de salud para una evaluación más exhaustiva.

Los pasajeros y el chofer del colectivo no habrían sufrido lesiones de gravedad.

image Foto: Gentileza Diario del Rey

El accidente movilizó a personal policial, efectivos de emergencias y profesionales de la salud, quienes trabajaron en la zona para asistir al conductor y garantizar la seguridad del tránsito. El siniestro generó demoras momentáneas en la circulación hasta que la situación se normalizó. Las circunstancias que derivaron en el choque continúan siendo analizadas por los investigadores.

Tres siniestros en pocos días, dos de ellos con colectivos de la Red Tulum como protagonistas, en una semana que deja un mensaje claro sobre la seguridad vial en las calles sanjuaninas.