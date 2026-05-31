La madre de Agostina fue informada sobre el crimen y sufrió una fuerte crisis

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“Ya le dimos la noticia. La tuvieron que sedar porque nos preguntaba cosas que no le podíamos decir; hoy no”, relató Elizabeth al referirse a la reacción de su hija tras conocer el desenlace de la búsqueda.

Según explicaron los familiares, la comunicación fue realizada bajo estrictas recomendaciones del equipo médico y de los profesionales de salud mental que siguen de cerca la evolución de la mujer. Los especialistas pidieron limitar la información brindada para evitar un deterioro mayor de su estado psicológico.

“Quiere saber más información y no se la queremos dar. El equipo de psiquiatras nos dijo que le dijéramos solamente eso”, explicó Miguel.

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El hallazgo de Agostina se produjo durante la tarde del sábado en un descampado ubicado en cercanías de barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba Capital. El operativo fue encabezado por personal policial y judicial, con la presencia del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, y del jefe de Policía, Marcelo Marín.

La adolescente de 14 años era intensamente buscada desde el sábado anterior. La investigación tenía como principal sospechoso a Claudio Barrelier, de 33 años, expareja de la madre de la víctima, quien permanece detenido y ya declaró en dos oportunidades ante la Justicia.

Con la confirmación del hallazgo, la causa pasó definitivamente a investigarse como un homicidio y los pesquisas continúan reuniendo pruebas para reconstruir cómo ocurrió el crimen, determinar el móvil y establecer si existieron otras personas involucradas.

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Mientras tanto, la familia de Agostina atraviesa horas dramáticas. Los abuelos de la menor pidieron que la comunidad continúe acompañando el reclamo de justicia y aseguraron que seguirán participando de movilizaciones para exigir el esclarecimiento total del caso.

“Que no nos dejen solos”, fue el mensaje que transmitieron en medio de uno de los momentos más dolorosos que les tocó atravesar.