Tres países, tres fiestas: así será la inédita apertura del Mundial 2026

image

La FIFA adelantó que la presentación tendrá como eje central el tradicional papel picado mexicano y contará con la participación de artistas de primer nivel como Shakira, J Balvin, Maná, Belinda, Danny Ocean y Los Ángeles Azules.

Uno de los momentos más esperados será la interpretación de "DaiDai", una de las canciones oficiales del Mundial, a cargo de Shakira y Burna Boy.

image

Canadá apostará por la diversidad cultural

La segunda ceremonia tendrá lugar el viernes 12 de junio en el BMO Field de Toronto, antes del debut de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina.

El espectáculo recorrerá las distintas regiones del país y buscará representar la diversidad cultural canadiense. Entre los artistas confirmados aparecen Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara, además de una puesta en escena con un gran mosaico humano.

image

La tercera y última apertura se desarrollará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, también el viernes 12 de junio, antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay. La ciudad californiana ofrecerá un show con fuerte impronta musical y de entretenimiento, encabezado por figuras internacionales como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

image

Desde la FIFA explicaron que el objetivo es combinar fútbol, música y cultura para mostrar la diversidad de los tres países anfitriones sin perder el espíritu de unidad que caracteriza al Mundial.

"Estas ceremonias unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo", expresó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La organización también informó que los estadios abrirán sus puertas cuatro horas antes de cada encuentro y que los espectáculos comenzarán 90 minutos antes del inicio de los partidos. Con esta novedosa propuesta, el Mundial 2026 marcará un nuevo capítulo en la historia del torneo más importante del fútbol, llevando la fiesta inaugural a tres escenarios diferentes por primera vez.