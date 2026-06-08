Así se encuentra el Paso de Agua Negra tras el temporal en alta montaña

Un registro audiovisual reciente expuso la compleja situación actual en la alta montaña sanjuanina, donde las intensas nevadas coparon la cordillera y forzaron el cierre del Paso de Agua Negra. Ante este escenario, la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera, en un trabajo coordinado con las autoridades chilenas, confirmó que el centro fronterizo se mantendrá inhabilitado de manera preventiva durante todo el lunes 8 de junio.