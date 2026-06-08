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Así se encuentra el Paso de Agua Negra tras el temporal en alta montaña

Un registro audiovisual muestra la importante acumulación de nieve y el desprendimiento de rocas en la cordillera, condiciones climáticas que obligaron a mantener el cierre preventivo del complejo fronterizo durante este lunes.

Un registro audiovisual reciente expuso la compleja situación actual en la alta montaña sanjuanina, donde las intensas nevadas coparon la cordillera y forzaron el cierre del Paso de Agua Negra. Ante este escenario, la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera, en un trabajo coordinado con las autoridades chilenas, confirmó que el centro fronterizo se mantendrá inhabilitado de manera preventiva durante todo el lunes 8 de junio.

El video refleja con claridad el impacto del temporal en la zona, caracterizado por una importante acumulación de nieve sobre la calzada y constantes desprendimientos de rocas desde los cerros. Según informaron los organismos oficiales, estas condiciones geográficas y climáticas actuales hacen imposible garantizar la transitabilidad segura para los usuarios que planeaban cruzar hacia el país vecino o ingresar a la provincia.

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