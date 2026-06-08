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Manejaba drogado, causó dos muertes y fue condenado: irá directo al penal

Marcos Gabriel Pereyra fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por provocar la tragedia vial de 9 de Julio. Conducía bajo los efectos de cocaína y causó dos muertes.

Más de un año después de la tragedia que conmocionó a 9 de Julio, la Justicia de San Juan condenó este lunes a Marcos Gabriel Pereyra a cuatro años de prisión efectiva por el choque fatal ocurrido el 19 de enero de 2025, cuando conducía bajo los efectos de cocaína y provocó la muerte de dos personas.

La sentencia fue dictada por el juez Sergio López Martí, quien además dispuso ocho años de inhabilitación para conducir vehículos. Aunque el fallo aún no quedó firme, el magistrado ordenó que Pereyra permanezca detenido y cumpla la pena en el Servicio Penitenciario Provincial mientras se resuelven eventuales recursos.

Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el acusado protagonizó una maniobra imprudente mientras manejaba con sus capacidades alteradas por el consumo de estupefacientes. La acusación estuvo encabezada por el fiscal Iván Grassi junto a la ayudante fiscal Agostina Pérez.

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La investigación determinó que Pereyra incurrió en el delito de homicidio culposo agravado por conducción imprudente de un vehículo con motor, contemplando tres agravantes: conducir bajo los efectos de drogas, actuar con culpa temeraria y provocar más de una víctima fatal.

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El siniestro dejó como saldo la muerte de Juan Alberto Torres Figueroa, de 31 años, quien conducía un Volkswagen Gol Power, y de Mirko Aballay Allende, de 23 años, acompañante del propio Pereyra en la camioneta Toyota Hilux. Además, resultaron heridos el condenado y Vanesa Ahumada, quien viajaba en el automóvil.

Uno de los elementos centrales del debate fueron los estudios toxicológicos realizados tras el choque, los cuales confirmaron la presencia de cocaína en el organismo del conductor. Para la Fiscalía, esa condición fue determinante en la secuencia que derivó en el desenlace fatal.

A lo largo de las audiencias declararon peritos, policías y testigos vinculados a la investigación. La acusación remarcó que no se trató de un accidente de tránsito común, sino de una conducta caracterizada por un elevado grado de irresponsabilidad y un marcado desprecio por las normas básicas de seguridad vial.

La defensa, representada por los abogados Marcelo Fernández Valdez y Nadia Derka, cuestionó distintos aspectos de la acusación durante el proceso, aunque finalmente el tribunal resolvió condenar al acusado.

Si bien la pena impuesta fue inferior a los cinco años de prisión y diez de inhabilitación solicitados por la Fiscalía, la resolución representa una primera respuesta judicial para las familias de las víctimas, que aguardaban el fallo desde la tragedia ocurrida a comienzos de 2025.

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