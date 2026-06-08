Casos en aumento y consultas saturadas: el panorama de la gripe

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De acuerdo con el último boletín epidemiológico nacional disponible, hasta fines de mayo se habían confirmado en San Juan dos casos del subclado J.2.4.1/K de Influenza A (H3N2). Además, se registraron dos casos de Influenza B, aunque sin especificación de sublinaje.

Desde Salud explicaron que el aumento de contagios responde a varios factores. Por un lado, las bajas temperaturas favorecen la permanencia en ambientes cerrados y poco ventilados. Por otro, muchas de las medidas de higiene incorporadas durante la pandemia fueron quedando de lado con el paso del tiempo.

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Los especialistas remarcan que la gripe no debe confundirse con un resfrío común. La influenza suele aparecer de manera repentina y provocar fiebre alta, dolores musculares, tos, dolor de cabeza y un marcado decaimiento general.

En la mayoría de los casos la enfermedad puede atravesarse en el hogar con reposo y seguimiento médico. Sin embargo, los grupos de riesgo presentan mayores posibilidades de sufrir complicaciones.

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Uno de los mensajes que más repiten las autoridades sanitarias apunta a evitar la propagación del virus. Por eso recomiendan que quienes presenten síntomas respiratorios reduzcan al mínimo las actividades sociales, laborales o recreativas hasta recuperarse.

La medida busca proteger especialmente a adultos mayores, embarazadas, bebés y personas con enfermedades preexistentes, quienes pueden desarrollar cuadros más severos.

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Desde el Ministerio de Salud recordaron que la vacuna antigripal continúa disponible en todos los centros de salud y en el Vacunatorio Provincial.

Los grupos priorizados son los Niños de 6 a 24 meses, personas mayores de 65 años, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y embarazadas. Además, las gestantes pueden acceder a la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), destinada a brindar protección a los recién nacidos frente a infecciones respiratorias graves.

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Las recomendaciones continúan siendo las mismas que demostraron eficacia en los últimos años:

Lavarse frecuentemente las manos.

Ventilar los ambientes cerrados.

Cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar.

No compartir vasos, cubiertos o elementos personales.

Permanecer en el hogar cuando aparecen síntomas respiratorios.

Mantener actualizado el calendario de vacunación.

Por el momento, los especialistas llevan tranquilidad y destacan que la situación es monitoreada de forma permanente. No obstante, recuerdan que las próximas semanas serán claves, ya que se espera que la circulación viral continúe siendo elevada antes de comenzar a descender.

La recomendación principal sigue siendo la misma: vacunarse a tiempo, consultar al médico ante síntomas compatibles con gripe y evitar exponer a otras personas mientras dure la enfermedad.