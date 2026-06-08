Scaloni habló de Messi, los lesionados y el reemplazo de Balerdi: sus frases relevantes

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La presencia del rosarino representa una de las principales noticias para el cuerpo técnico, que busca llegar con el plantel en óptimas condiciones al debut mundialista.

La preocupación por los lesionados

Más allá de la expectativa que genera Messi, Scaloni reconoció que la prioridad pasa por terminar el amistoso sin nuevas complicaciones físicas. "Lo que más me preocupa hoy es el partido de mañana. Queremos que todos terminen bien y llegar completos al debut. Con todo lo que está pasando, esa es la principal preocupación", sostuvo.

Entre los futbolistas que vienen recuperándose aparecen Julián Álvarez, Leandro Paredes, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz. Según detalló el entrenador, la mayoría evoluciona favorablemente y podría estar a disposición durante los próximos días.

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Sobre Julián Álvarez, explicó que la molestia en el tobillo continúa mejorando y que no quieren apresurar su regreso. En cuanto a Paredes, señaló que sufrió una lesión muscular más delicada, aunque estimó que a finales de semana ya estaría entrenando junto al grupo.

También se refirió a la situación del arquero Emiliano "Dibu" Martínez, quien continúa con la recuperación de la lesión en uno de sus dedos. "El viernes será un día importante. Si la evolución sigue siendo buena, podremos exigirlo un poco más en los últimos días antes del debut", indicó.

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La decisión pendiente por Balerdi

Otro de los temas centrales pasa por la baja de Leonardo Balerdi. El defensor quedó descartado para el Mundial y Argentina tiene tiempo hasta el 15 de junio para presentar un reemplazante. Scaloni adelantó que la resolución llegará después del amistoso ante Islandia. "Ya mañana tendremos un panorama mucho más claro. Tenemos una idea, pero queremos esperar a ver cómo terminan todos. Del miércoles no pasa", afirmó.

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Incluso dejó abierta la posibilidad de incorporar a un futbolista de características diferentes a las del zaguero del Olympique de Marsella, dependiendo de las necesidades del plantel. Para el cuerpo técnico, el compromiso frente a Islandia servirá como una última prueba para distribuir cargas físicas y ajustar detalles tácticos.

Embed - Radio La Red on Instagram: " Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa de cara al amistoso que tiene mañana frente a Islandia, en Ausburn, Alabama. Ahí confirmó que el astro argentino va a estar presente algunos minutos "Messi va a jugar, lo que no sé es cuántos minutos, tengo que hablar con él todavía", dijo. Viví el Mundial 2026 con nosotros. #RadioLaRed #GuardianesDeLaGloria #LionelScaloni #DibuMartinez AM 910 APP: La Red lared.am YouTube: Radio La Red" View this post on Instagram

"Vamos a cambiar el equipo porque necesitamos repartir minutos. Estamos pensando en que todos lleguen bien al Mundial", explicó Scaloni.

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Mientras tanto, la cuenta regresiva continúa. Con Messi listo para volver a la cancha y varias recuperaciones en marcha, Argentina afrontará su último amistoso con la mirada puesta en el gran objetivo: comenzar con el pie derecho su camino en la Copa del Mundo.