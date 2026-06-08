No hablaba con su hermana, le escribió por la muerte del Indio y la respuesta emocionó a todos

Por eso, cuando conoció la noticia de la muerte del artista, sintió el impulso de escribirle pese a las diferencias que existían entre ambas. Días antes de enviar el mensaje, la joven había compartido públicamente sus sentimientos. “Estoy peleada con mi hermana mayor, la que me hizo escuchar a Los Redondos. Mi angustia es tan grande como las ganas de mandar todo a la m... y mandarle un mensaje. No sé qué decirle, solo sé que la quiero abrazar”, publicó.

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Finalmente decidió dar el paso y escribirle. El mensaje estuvo cargado de recuerdos compartidos y referencias a los momentos que vivieron juntas durante la adolescencia. “Me costó, pero dos días después acá estoy. Seguro ni te acordás, pero en ese verano que nos sentábamos en la vereda, yo era una pibita todavía, me hiciste escuchar Etiqueta Negra, sentadas en el pasto, c... de calor y me explicaste de qué trataba la letra”, escribió.

La joven continuó repasando la influencia que su hermana había tenido en su acercamiento a la música del Indio Solari y de otras bandas emblemáticas del rock argentino. “En ese momento no entendí ni m..., pero gracias a eso me puse a escucharlos, a buscar significados y a entrar en el universo de Los Redo y después de los Fundamentalistas. Así como hiciste con Los Piojos, lo hiciste con el Indio también”, agregó.

El cierre del mensaje fue especialmente emotivo: “Sos la única de mi entorno familiar con la que puedo compartir este sentimiento y sé que no me vas a ver como un bicho por raro por llorar la muerte de un tipo que jamás conocí. Sea como sea que te haya pegado, te mando un abrazo grande”.

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La respuesta llegó poco tiempo después y terminó multiplicando el impacto de la historia. Su hermana contestó enviándole una fotografía tomada durante el velorio público del músico, a pocos metros del féretro instalado en el Polideportivo Gatica de Avellaneda. La imagen emocionó a la joven, que compartió la captura del intercambio junto a una frase que rápidamente se volvió viral: “Te obedecí hasta donde pude, Indio de mi corazón”.

La publicación acumuló cientos de miles de visualizaciones y miles de interacciones. Entre los comentarios aparecieron mensajes cargados de sensibilidad: “El Indio hubiese querido que le mandes ese mensaje”, “Abrácense cuando se vean”, “Me emocioné mucho con esto” y “Ojalá sea el comienzo de algo nuevo”.