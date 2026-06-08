Detuvieron a la dueña del auto que habría sido usado en el femicidio de Agostina

La situación de Andreani cobró relevancia desde los primeros días de la investigación debido a que es la propietaria del vehículo que habría sido utilizado durante los hechos. Además, trascendió que mantenía una relación previa con Barrelier y que estuvo vinculada al ambiente nocturno cordobés como responsable del local Wachitas Bar.

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Mientras avanza la investigación judicial, surgió un elemento que podría resultar determinante para esclarecer lo ocurrido. El abogado Carlos Nayi, representante legal de los abuelos de Agostina, reveló que los peritos encontraron dos perfiles de ADN debajo de las uñas de la víctima.

El hallazgo abre una nueva línea investigativa y podría aportar información clave para determinar quiénes tuvieron contacto directo con la adolescente antes de su muerte. La causa continúa bajo la órbita del fiscal Garzón, quien mantiene bajo estricta reserva varias de las medidas de prueba que se encuentran en desarrollo.