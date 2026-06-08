"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > femicidio

Detuvieron a la dueña del auto que habría sido usado en el femicidio de Agostina

La mujer quedó imputada por encubrimiento en la causa que investiga el asesinato de la adolescente de 14 años en Córdoba. Ya son tres los detenidos.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este lunes un nuevo capítulo. La Justicia de Córdoba ordenó la detención de Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka negro que, según los investigadores, habría sido utilizado durante el crimen de la adolescente de 14 años.

La medida fue confirmada por el fiscal de la causa, Raúl Garzón, quien dispuso la aprehensión de la mujer bajo la acusación de encubrimiento agravado. Andreani fue trasladada bajo un importante operativo policial a la Jefatura de Policía de Córdoba.

image

Con esta detención, ya son tres las personas arrestadas en el marco de la investigación. El principal acusado es Claudio Gabriel Barrelier, imputado por homicidio agravado por violencia de género, mientras que Osvaldo Fasseta, de 47 años, también permanece detenido por presunto encubrimiento.

Te puede interesar...

La situación de Andreani cobró relevancia desde los primeros días de la investigación debido a que es la propietaria del vehículo que habría sido utilizado durante los hechos. Además, trascendió que mantenía una relación previa con Barrelier y que estuvo vinculada al ambiente nocturno cordobés como responsable del local Wachitas Bar.

image

Mientras avanza la investigación judicial, surgió un elemento que podría resultar determinante para esclarecer lo ocurrido. El abogado Carlos Nayi, representante legal de los abuelos de Agostina, reveló que los peritos encontraron dos perfiles de ADN debajo de las uñas de la víctima.

El hallazgo abre una nueva línea investigativa y podría aportar información clave para determinar quiénes tuvieron contacto directo con la adolescente antes de su muerte. La causa continúa bajo la órbita del fiscal Garzón, quien mantiene bajo estricta reserva varias de las medidas de prueba que se encuentran en desarrollo.

Temas

Te puede interesar