La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este lunes un nuevo capítulo. La Justicia de Córdoba ordenó la detención de Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka negro que, según los investigadores, habría sido utilizado durante el crimen de la adolescente de 14 años.
Detuvieron a la dueña del auto que habría sido usado en el femicidio de Agostina
La mujer quedó imputada por encubrimiento en la causa que investiga el asesinato de la adolescente de 14 años en Córdoba. Ya son tres los detenidos.