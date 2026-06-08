La Argentina partida por las deudas: dónde están los mayores niveles de mora

El informe sostiene que la mora no está necesariamente relacionada con el nivel de endeudamiento, sino con la capacidad de pago de los hogares y las condiciones económicas de cada región. Las provincias del norte argentino y parte de Cuyo concentran los mayores niveles de incumplimiento, pese a que suelen tener una menor cantidad de personas integradas al sistema financiero formal.

Para los especialistas, detrás de estos números aparecen factores estructurales como la informalidad laboral, salarios más bajos y menores oportunidades de acceso al empleo registrado.

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En ese contexto, San Juan encabeza el listado nacional de morosidad, reflejando las dificultades que enfrentan numerosos hogares para sostener el pago de créditos en medio de un escenario económico complejo.

El estudio advierte que esta situación no solo afecta a quienes actualmente tienen deudas, sino que también puede complicar el acceso futuro al financiamiento, ya que los antecedentes negativos reducen las posibilidades de obtener nuevos créditos.

Más deuda no significa más mora

Uno de los datos llamativos del informe es que las provincias con mayores niveles de endeudamiento no son necesariamente las que presentan más incumplimientos.

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La Patagonia y la Ciudad de Buenos Aires concentran algunos de los montos de deuda más elevados por habitante, pero muestran índices de mora considerablemente más bajos que los registrados en San Juan, La Rioja o Catamarca.

Esto refuerza la hipótesis de que el problema está vinculado principalmente a los ingresos y la estabilidad laboral de las familias más que al volumen de deuda asumido. Para Analytica, el mapa de la morosidad es también un reflejo de las desigualdades económicas que atraviesan a Argentina.

Mientras algunas regiones mantienen mayores niveles de empleo formal, mejores salarios y acceso al crédito, otras enfrentan mayores dificultades para sostener sus compromisos financieros, una situación que termina profundizando las brechas entre provincias.

En ese escenario, San Juan aparece hoy como el distrito con el mayor porcentaje de deudores en situación de mora del país, un dato que expone los desafíos económicos que enfrentan miles de familias sanjuaninas.