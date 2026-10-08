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Soledad Pastorutti encabezará la Fiesta Nacional de la Tradición en Jáchal

La celebración llegará a su 65ª edición con actividades el 7, 13 y 14 de noviembre. Soledad Pastorutti, Sergio Galleguillo y otros referentes nacionales compartirán la cartelera con artistas sanjuaninos.

Jáchal se prepara para vivir una nueva edición de una de sus celebraciones más representativas. La Fiesta Nacional de la Tradición celebrará sus 65 años con tres jornadas de actividades y una cartelera encabezada por Soledad Pastorutti, junto a referentes del folclore nacional y artistas sanjuaninos.

La programación fue presentada por el intendente Matías Espejo, quien brindó detalles de una fiesta que volverá a reunir música, danza y expresiones vinculadas con la identidad cultural del departamento.

El cronograma comenzará el sábado 7 de noviembre en la Plaza General San Martín, con propuestas artísticas y culturales para vecinos y visitantes.

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Los espectáculos centrales se trasladarán el viernes 13 y el sábado 14 al tradicional Anfiteatro Buenaventura Luna. Allí se concentrará la mayor parte de la programación y tendrá lugar uno de los momentos más esperados: el Fogón de los Arrieros, una de las expresiones más emblemáticas de la fiesta, inspirada en la obra y el legado de Buenaventura Luna.

La presencia de Soledad Pastorutti será uno de los principales atractivos de esta edición aniversario. La cantante compartirá la programación con Sergio Galleguillo, Cristian Herrera, Canto 4, Juanjo Abregú, Carafea, Las Voces de Orán y Julio Salazar, entre otros artistas.

La propuesta también incluirá a músicos de Jáchal y de distintos puntos de San Juan, con el objetivo de dar espacio a las expresiones locales y provinciales dentro de una celebración que convoca a distintas generaciones.

Con más de seis décadas de historia, la Fiesta Nacional de la Tradición mantiene su lugar en el calendario cultural sanjuanino como un encuentro dedicado a preservar y difundir las raíces folclóricas de la región.

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