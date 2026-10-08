Jáchal se prepara para vivir una nueva edición de una de sus celebraciones más representativas. La Fiesta Nacional de la Tradición celebrará sus 65 años con tres jornadas de actividades y una cartelera encabezada por Soledad Pastorutti, junto a referentes del folclore nacional y artistas sanjuaninos.
Soledad Pastorutti encabezará la Fiesta Nacional de la Tradición en Jáchal
La celebración llegará a su 65ª edición con actividades el 7, 13 y 14 de noviembre. Soledad Pastorutti, Sergio Galleguillo y otros referentes nacionales compartirán la cartelera con artistas sanjuaninos.