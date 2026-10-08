Soledad Pastorutti encabezará la Fiesta Nacional de la Tradición en Jáchal

Los espectáculos centrales se trasladarán el viernes 13 y el sábado 14 al tradicional Anfiteatro Buenaventura Luna. Allí se concentrará la mayor parte de la programación y tendrá lugar uno de los momentos más esperados: el Fogón de los Arrieros, una de las expresiones más emblemáticas de la fiesta, inspirada en la obra y el legado de Buenaventura Luna.

La presencia de Soledad Pastorutti será uno de los principales atractivos de esta edición aniversario. La cantante compartirá la programación con Sergio Galleguillo, Cristian Herrera, Canto 4, Juanjo Abregú, Carafea, Las Voces de Orán y Julio Salazar, entre otros artistas.

La propuesta también incluirá a músicos de Jáchal y de distintos puntos de San Juan, con el objetivo de dar espacio a las expresiones locales y provinciales dentro de una celebración que convoca a distintas generaciones.

Con más de seis décadas de historia, la Fiesta Nacional de la Tradición mantiene su lugar en el calendario cultural sanjuanino como un encuentro dedicado a preservar y difundir las raíces folclóricas de la región.