Nuevos valores del pasaporte

Pasaporte ordinario para argentinos (entrega regular): 130 UAD ($ 130.000).

Pasaporte de entrega exprés: 260 UAD ($ 260.000).

Pasaporte de resolución inmediata (en lugares habilitados): 429 UAD ($ 429.000).

Pasaporte excepcional para extranjeros: 130 UAD ($ 130.000).

Documento de viaje para personas apátridas: 130 UAD ($ 130.000).

Documento de viaje para personas refugiadas: 130 UAD ($ 130.000).

Asimismo, informaron que la resolución contempla un caso sin costo: la solicitud de un nuevo pasaporte o documento de viaje por errores formales de emisión dentro de los 90 días corridos contados desde la fecha de entrega, siempre que la falla sea comprobable por el cotejo de la documentación presentada.

Nuevos valores del DNI

Actualización de 5 a 8 años, actualización de 14 años y emisión de nuevo ejemplar: $ 20.000.

Cambio de domicilio, rectificación de datos con emisión de documento y otros ejemplares: $ 20.000.

DNI exprés: $ 52.000.

DNI en 24 horas hábiles (retiro en la oficina donde se realizó el trámite): $ 82.000.

DNI al instante (en oficinas habilitadas): $ 114.000.

Vigencia y consultas

Señalaron que el valor vigente de la UAD, el cuadro tarifario en unidades y su conversión a pesos estarán disponibles para consulta permanente en el portal argentina.gob.ar.

La medida comenzará a regir a partir del 26 de noviembre (a los 10 días de su publicación en el Boletín Oficial), momento en el cual quedará sin efecto el artículo 1° de la Disposición 106 del 2 de marzo de 2026 del Renaper.