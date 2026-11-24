La entrega representa un paso significativo para los adjudicatarios, que desde ahora cuentan con un espacio propio para desarrollar sus proyectos de vida y construir su futuro. La política habitacional del Gobierno provincial busca dar respuestas concretas a las familias y generar mejores condiciones de vida en cada departamento.

El barrio cuenta con viviendas de dos dormitorios, cocina-comedor, baño y espacios de expansión. Las unidades se entregaron equipadas con cocina eléctrica, horno, termotanque eléctrico y termotanque solar, además de las instalaciones sanitarias y eléctricas correspondientes.