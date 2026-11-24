El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de viviendas del barrio Malvinas Nos Une, Sector 2, en el departamento Angaco, donde familias sanjuaninas recibieron las llaves de sus nuevos hogares y comenzaron una nueva etapa. Estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea y autoridades departamentales.
Orrego entregó 25 viviendas a familias de Angaco
El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de viviendas del barrio Malvinas Nos Une, Sector 2, en Angaco.