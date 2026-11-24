Otra de las modificaciones es la Boleta Única de Sufragio, que estará dividida en filas horizontales de igual dimensión para cada Agrupación política que cuente con listas de candidatos oficializadas y registradas ante el Tribunal Electoral Provincial.

Oficializadas las listas de candidatos, el Tribunal Electoral Provincial ordenará confeccionar un modelo de Boleta Única de Sufragio, mientras que el Poder Ejecutivo tendrá a su cargo el costo y la impresión de dicha boleta, las cuales deberán estar impresas con una antelación no menor a veinte (20) días corridos previos al acto electoral que se trate; cuyo diseño y características deben respetar las especificaciones establecidas.

Multas por Fake News

El artículo 149 especifica la difusión de información falsa (fake news) y manipulación de imagen. Se impondrá multa:

*De entre diez mil (10.000) y cien mil (100.000) U.T. ,a la persona que, desde el inicio de la campaña electoral y hasta la finalización del acto eleccionario, genere y/o difunda contenidos manifiestamente falsos respecto de autoridades electorales, candidatos o personas relacionadas con las agrupaciones políticas participantes del proceso, con el fin de incidir en el resultado electoral;

*De entre quince mil (15.000) y ciento cincuenta mil (150.000) U.T a la persona que, desde el inicio de la campaña electoral y hasta la finalización del acto eleccionario, genere y/o difunda, cualquiera que sea su forma o modalidad, contenido audiovisual engañoso manipulado mediante Inteligencia Artificial o cualquier medio idóneo, de personas viva o muertas, hechos o declaraciones manifiestamente falsos o descontextualizados, con el fin de incidir en el resultado electoral.

Rectificación de información falsa o contenido manipulado (artículo 150)

Cuando el Tribunal Electoral determine, mediante procedimiento sumarísimo y con resguardo del derecho de defensa, que se ha difundido información comprendida en el artículo anterior a través de medios de comunicación audiovisuales, gráficos, digitales, plataformas de intercambio de contenidos, redes sociales o cualquier otro medio de difusión pública, podrá ordenar la inmediata rectificación de dicha información.

La rectificación deberá efectuarse en el mismo medio en que hubiera sido difundido el contenido cuestionado, dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de notificada la resolución, con similar relevancia, alcance, ubicación, duración y modalidad de difusión que la utilizada para la publicación original, debiendo indicarse en forma expresa que la información difundida había sido declarada falsa, manipulada, sustancialmente descontextualizada o engañosa por el Tribunal Electoral.

La persona física o jurídica responsable de la generación o difusión del contenido y el medio de comunicación o plataforma que, encontrándose obligados, incumplieren la orden de rectificación, serán sancionados con una multa adicional equivalente al cincuenta por ciento (50%) del máximo previsto para la infracción correspondiente. En caso de reincidencia, la multa podrá elevarse hasta el doble del máximo legalmente establecido.

Circunstancias agravantes (artículo 150)

Las multas previstas en el artículo 149° podrán incrementarse hasta en un cien Por ciento (100%) cuando:

*el responsable de la generación o difusión del contenido falso, manipulado o engañoso incumpliere una orden de rectificación dictada por el Tribunal Electoral;

*el medio de comunicación, plataforma digital o cualquier otro canal de difusión pública se negare injustificadamente a cumplir la orden de rectificación o a otorgar el espacio dispuesto por el Tribunal Electoral para el ejercicio del derecho de respuesta;

*la conducta se realizare mediante sistemas automatizados de difusión masiva, publicidad segmentada o cuentas inauténticas destinadas a amplificar artificialmente el alcance del contenido

Tras ser ingresado el proyecto a la Cámara de Diputados, el mismo tomará estado parlamentario en la próxima sesión ordinaria del jueves 26 de noviembre e ingresará a comisión.