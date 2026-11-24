El HIV es un virus que afecta al sistema inmunológico y a las células encargadas de defender al organismo frente a infecciones. Cuando no recibe tratamiento puede debilitar progresivamente las defensas y avanzar hasta una etapa llamada SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida).

Se transmite a través de relaciones sexuales sin preservativo; por contacto con sangre infectada, al compartir agujas o elementos corto punzantes; durante el embarazo, el parto o la lactancia si no se realizan las intervenciones médicas correspondientes.

A través de esta campaña y con el lema Acabar con el HIV empieza por el acceso, el Hospital Marcial Quiroga busca reforzar la importancia del acceso al testeo como herramienta para conocer el propio estado de salud, favorecer el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado.