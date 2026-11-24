Bajo el lema Acabar con el HIV empieza por el acceso, el Hospital Marcial Quiroga llevará adelante testeos gratuitos de HIV durante una semana de. El objetivo es facilitar el acceso al diagnóstico y promover el cuidado de la salud, en el marco de las acciones de prevención y concientización sobre el Virus de la Inmunodeficiencia Humana.
El Hospital Marcial Quiroga hará testeos de HIV la próxima semana
Los testeos serán del 30 de noviembre al 4 de diciembre, de 8 a 12, en el Servicio de Infectología del Hospital Marcial Quiroga.