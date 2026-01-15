Fuentes oficiales confirmaron a última hora de este miércoles el arribo del Ministro del Interior, Diego Santilli, a la provincia de San Juan para concretar una visita oficial este jueves. El funcionario nacional mantiene una agenda de reuniones con distintos mandatarios provinciales con el objetivo de cosechar respaldo para las denominadas "reformas de segunda generación" que impulsa la administración de Javier Milei.
La Ley de Glaciares, uno de los temas en agenda ante la llegada de Santilli
El encuentro busca sumar apoyos para las reformas nacionales y debatir la transferencia de facultades técnicas sobre zonas periglaciares a las provincias.