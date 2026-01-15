La Ley de Glaciares, uno de los temas en agenda ante la llegada de Santilli

El reclamo por la Ley de Glaciares Dentro de los puntos clave de la reunión, se destaca la discusión sobre la aclaratoria a la Ley de Glaciares. Este proyecto es impulsado activamente por la gestión de Marcelo Orrego en conjunto con otros distritos mineros del país. El eje de la propuesta radica en que la facultad de definir qué constituye un glaciar y la delimitación de la zona periglaciar retorne a la órbita de las provincias.

Para San Juan, esta modificación es fundamental para brindar claridad normativa al desarrollo de la actividad minera en zonas de cordillera.