La Ley de Glaciares, uno de los temas en agenda ante la llegada de Santilli

El encuentro busca sumar apoyos para las reformas nacionales y debatir la transferencia de facultades técnicas sobre zonas periglaciares a las provincias.

Fuentes oficiales confirmaron a última hora de este miércoles el arribo del Ministro del Interior, Diego Santilli, a la provincia de San Juan para concretar una visita oficial este jueves. El funcionario nacional mantiene una agenda de reuniones con distintos mandatarios provinciales con el objetivo de cosechar respaldo para las denominadas "reformas de segunda generación" que impulsa la administración de Javier Milei.

El reclamo por la Ley de Glaciares Dentro de los puntos clave de la reunión, se destaca la discusión sobre la aclaratoria a la Ley de Glaciares. Este proyecto es impulsado activamente por la gestión de Marcelo Orrego en conjunto con otros distritos mineros del país. El eje de la propuesta radica en que la facultad de definir qué constituye un glaciar y la delimitación de la zona periglaciar retorne a la órbita de las provincias.

Para San Juan, esta modificación es fundamental para brindar claridad normativa al desarrollo de la actividad minera en zonas de cordillera.

Cita en Casa de Gobierno Si bien el encuentro institucional es un hecho, las fuentes consultadas aseguraron que aún no se ha confirmado el horario exacto de la cita en Casa de Gobierno. Se espera que durante la jornada del jueves se brinden mayores precisiones sobre el alcance de los acuerdos y los temas técnicos discutidos entre el ministro nacional y el gobernador sanjuanino.

