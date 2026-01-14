Santilli llegaría este jueves a San Juan para reunirse con Marcelo Orrego
El ministro del Interior arribará este jueves a la provincia para reunirse con el gobernador. La Ley de Glaciares y el apoyo a las reformas nacionales estarán en el centro de la agenda.
El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, llegará este jueves 15 de enero a San Juan en el marco de una visita oficial que incluirá una reunión con el gobernador Marcelo Orrego en Casa de Gobierno. El encuentro se inscribe en la ronda de contactos que el funcionario nacional mantiene con mandatarios provinciales para sumar respaldos a las reformas de segunda generación que impulsa la administración de Javier Milei.
Si bien el horario de la reunión aún no fue confirmado, fuentes oficiales indicaron que Santilli arribará a la provincia durante el mediodia y que no se descarta que esté acompañado por parte de su equipo para abordar distintos temas de agenda nacional y provincial.
La visita a San Juan forma parte de una gira federal que el ministro inició en Chubut, continuó en Chaco y que este jueves lo llevará también a Mendoza, donde mantendrá un encuentro con el gobernador de esa provincia antes de viajar a territorio sanjuanino.
Uno de los objetivos centrales de la recorrida de Santilli es avanzar en la construcción de consensos para el proyecto de Reforma Laboral, que el Gobierno nacional prevé tratar en febrero en el Senado. En ese marco, la reunión con Orrego apunta a consolidar el diálogo político y el acompañamiento legislativo de San Juan.
Cabe recordar que el gobernador sanjuanino ya mantuvo un encuentro previo con Santilli en Buenos Aires, pocos días después de asumir, instancia tras la cual destacó el buen vínculo institucional con el ministro.
Ley de Glaciares, un tema clave para San Juan
Más allá de la agenda nacional, el Gobierno provincial tiene un punto central para plantear en la reunión: la reforma y reglamentación de la Ley de Glaciares, una iniciativa que San Juan impulsa junto a otras provincias mineras.
El proyecto que ya comenzó a debatirse en el Congreso propone, entre otros aspectos, que las provincias recuperen la facultad de definir qué es un glaciar y qué se considera zona periglaciar, otorgándoles un rol más activo en la aplicación de la norma.
Según fuentes oficiales, la propuesta incorpora aportes técnicos elaborados en San Juan y avanza hacia un esquema que fortalece la participación provincial en el Inventario Nacional de Glaciares. En ese marco, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) continuaría interviniendo, pero debería considerar de manera obligatoria las evaluaciones realizadas por las autoridades locales.