Santilli llegaría este jueves a San Juan para reunirse con Marcelo Orrego

Reforma laboral y respaldo político

Uno de los objetivos centrales de la recorrida de Santilli es avanzar en la construcción de consensos para el proyecto de Reforma Laboral, que el Gobierno nacional prevé tratar en febrero en el Senado. En ese marco, la reunión con Orrego apunta a consolidar el diálogo político y el acompañamiento legislativo de San Juan.

Cabe recordar que el gobernador sanjuanino ya mantuvo un encuentro previo con Santilli en Buenos Aires, pocos días después de asumir, instancia tras la cual destacó el buen vínculo institucional con el ministro.

Ley de Glaciares, un tema clave para San Juan

Más allá de la agenda nacional, el Gobierno provincial tiene un punto central para plantear en la reunión: la reforma y reglamentación de la Ley de Glaciares, una iniciativa que San Juan impulsa junto a otras provincias mineras.

El proyecto que ya comenzó a debatirse en el Congreso propone, entre otros aspectos, que las provincias recuperen la facultad de definir qué es un glaciar y qué se considera zona periglaciar, otorgándoles un rol más activo en la aplicación de la norma.

Según fuentes oficiales, la propuesta incorpora aportes técnicos elaborados en San Juan y avanza hacia un esquema que fortalece la participación provincial en el Inventario Nacional de Glaciares. En ese marco, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) continuaría interviniendo, pero debería considerar de manera obligatoria las evaluaciones realizadas por las autoridades locales.