"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

En el aniversario del terremoto del 44, un sismo de 4.5 sacudió a San Juan

El fenómeno ocurrió durante la madrugada de este 15 de enero y tuvo su epicentro 41 kilómetros al oeste de la capital provincial. No se reportaron daños ni heridos.

En una fecha cargada de simbolismo para la memoria de los sanjuaninos, la tierra volvió a moverse. Coincidiendo con el aniversario del devastador terremoto de 1944, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró un sismo de magnitud 4.5 que se sintió con claridad en distintos puntos de la provincia.

Detalles del evento De acuerdo a los datos oficiales procesados por los instrumentos del organismo nacional, el movimiento telúrico se produjo a las 05:30:14 (hora local). El epicentro se localizó a una profundidad de 117 kilómetros, lo que contribuyó a que, a pesar de su magnitud, no se registraran daños materiales ni personas afectadas.

La ubicación exacta del epicentro fue:

Te puede interesar...

  • 41 km al oeste de la Ciudad de San Juan.

  • 49 km al sureste de Calingasta.

  • 56 km al noreste de Barreal.

Temas

Te puede interesar