En el aniversario del terremoto del 44, un sismo de 4.5 sacudió a San Juan

Detalles del evento De acuerdo a los datos oficiales procesados por los instrumentos del organismo nacional, el movimiento telúrico se produjo a las 05:30:14 (hora local). El epicentro se localizó a una profundidad de 117 kilómetros, lo que contribuyó a que, a pesar de su magnitud, no se registraran daños materiales ni personas afectadas.

La ubicación exacta del epicentro fue: