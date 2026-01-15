En una fecha cargada de simbolismo para la memoria de los sanjuaninos, la tierra volvió a moverse. Coincidiendo con el aniversario del devastador terremoto de 1944, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró un sismo de magnitud 4.5 que se sintió con claridad en distintos puntos de la provincia.
San Juan 8 > San Juan > San Juan
En el aniversario del terremoto del 44, un sismo de 4.5 sacudió a San Juan
El fenómeno ocurrió durante la madrugada de este 15 de enero y tuvo su epicentro 41 kilómetros al oeste de la capital provincial. No se reportaron daños ni heridos.