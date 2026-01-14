"
Valle Fértil: piden máxima precaución al circular por la Ruta Provincial 510

Vialidad Provincial informó sobre la presencia de agua y barro en diversos badenes del sector norte. El resto de las rutas de San Juan permanecen transitables bajo vigilancia.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a través de su sección de comunicaciones, emitió un reporte de última hora sobre el estado de las calzadas en el territorio sanjuanino. El foco de atención se centra en el departamento de Valle Fértil, donde las condiciones climáticas recientes han afectado la transitabilidad de la zona.

Situación en la Ruta Provincial 510 Según el informe actualizado a última hora de este martes, el sector norte de la RP 510, específicamente en el tramo que une Balde del Rosario con Baldecitos, se encuentra transitable pero con máxima precaución.

Las autoridades advirtieron que los conductores deben reducir la velocidad y extremar los cuidados debido a la acumulación de agua y barro en los badenes, lo que podría comprometer la adherencia de los vehículos y la visibilidad de la profundidad en los cruces de agua.

Estado general de las rutas En cuanto al resto de la red vial de la provincia, el comunicado oficial indica que las rutas se encuentran transitables con precaución. No se registran, hasta el momento, cortes totales ni interrupciones de calzada, aunque se recomienda mantenerse informado ante posibles cambios climáticos durante la madrugada.

Se solicita a los conductores respetar las señales de tránsito y las indicaciones del personal de Vialidad que pudiera encontrarse trabajando en las zonas afectadas.

