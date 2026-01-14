La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a través de su sección de comunicaciones, emitió un reporte de última hora sobre el estado de las calzadas en el territorio sanjuanino. El foco de atención se centra en el departamento de Valle Fértil, donde las condiciones climáticas recientes han afectado la transitabilidad de la zona.
Valle Fértil: piden máxima precaución al circular por la Ruta Provincial 510
Vialidad Provincial informó sobre la presencia de agua y barro en diversos badenes del sector norte. El resto de las rutas de San Juan permanecen transitables bajo vigilancia.