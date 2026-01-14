Valle Fértil: piden máxima precaución al circular por la Ruta Provincial 510

Situación en la Ruta Provincial 510 Según el informe actualizado a última hora de este martes, el sector norte de la RP 510, específicamente en el tramo que une Balde del Rosario con Baldecitos, se encuentra transitable pero con máxima precaución.

Las autoridades advirtieron que los conductores deben reducir la velocidad y extremar los cuidados debido a la acumulación de agua y barro en los badenes, lo que podría comprometer la adherencia de los vehículos y la visibilidad de la profundidad en los cruces de agua.